Снятие режима самоизоляции в Санкт-Петербурге с 28 июня 2020 года: откроются парки и можно будет жениться

Долгожданные новости. Грядет очередное снятие ограничение режима самоизоляции в Санкт-Петербурге. Так, с 28 июня 2020 года откроются парки, скверы, сады, детские и спортивные площадки. А с 29 июня 2020 года в городе можно будет проводить торжественное бракосочетание, перед этим сходить на маникюр, а также отдохнуть в летних кафе. "КП-Петербург" рассказывает о том, что будет доступно петербуржцам уже в ближайшие дни.

ЛЕТНИЕ КАФЕ

Также с понедельника начнут работать долгожданные летние кафе. Посетители смогут отведать блюда ресторанов, но исключительно на улице. Отмечается, что возобновление их работы возможно лишь при условии получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности. При этом кафешки должны быть за пределами территории парков, скверов и садов. А столики должны быть установлены на расстоянии минимум в 1,5 метра. Все сотрудники обязаны носить маски и перчатки.

С 29 июня горожане смогут проводить время в летних кафе и ресторанахФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СВАДЬБЫ

Наконец-то молодожены смогут отметить свадьбу с размахом. С 29 июня в Петербурге разрешается торжественная регистрация браков. Разумеется, должна быть соблюдена дистанция и все стандарты безопасности. В заксах необходимо дезинфицировать все поверхности, проветривать и обрабатывать помещения после каждой церемонии бракосочетания. В помещении, где проводится регистрация брака, сможет одновременно находиться не более 10 человек, за исключением работников закса.

САДЫ, ПАРКИ И ПЛОЩАДКИ

С 28 июня в Петербурге откроют все парки и скверыФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 28 июня все парки и площадки откроются. А вот аттракционы и лодки, увы, пока что будут не доступны.

Объекты розничной торговли в парках, садах и скверах смогут продавать только продовольственные товары заводского производства в индивидуальной упаковке производителя. Торговля алкоголем в парках, садах и скверах запрещена.

Разумеется, все детские и спортивные площадки будут ежедневно дезинфицировать.

Также с 29 июня в городе откроется зоопарк. Наконец-то горожане смогут увидеть своих любимцев - белую медведицу Хаарчаану и новорожденных обезьянок. Животные тоже очень соскучились по людям.

УСЛУГИ

Также с 29 июня разрешается предоставление социально-психологических и социально-педагогических услуг в полустационарной форме с использованием дистанционных технологий. Разрешается социальное обслуживание на дому негосударственными поставщиками социальных услуг, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге.

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