С 28 июня открывается навигация по реками и каналам Санкт-Петербурга

Уже с утра воскресенья, 28 июня, к работе смогут вернуться туристические прогулочные катера. С этого момента в Санкт-Петербурге официально стартует навигация по реками и каналам города. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

- С 10:00 28 июня открывается навигация по водным путям в административных границах Санкт-Петербурга — Неве, Малой Неве, Большой Невке, Средней Невке и Малой Невке, а также Мойке, Фонтанке, каналу Грибоедова, Кронверкскому проливу и пр. Данное решение одобрено на заседании рабочей группы при Координационном совете по противодействию распространению коронавируса, - сообщает пресс-служба Смольного.

Само заседание прошло под руководством вице-губернатора Максима Соколова, курирующего транспортную сферу Петербурга.

Глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков, в свою очередь, отметил, что все судоходные компании готовы выполнять необходимые санитарные меры. В разработанном вместе с Роспотребнадзором документе прописаны требования о личной гигиене членов экипажей судов, организации питания, дезинфекции помещений, обслуживанию пассажиров и так далее.

Реки и каналы города невозможно представить без прогулочных катеров.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но главное, что водный туристический сезон в городе, наконец, начнется. Этого ждали все. И, в особенности, сами владельцы прогулочных катеров и теплоходов. За лето они должны заработать на весь будущий год. Треть из «урожайного» времени уже потеряна, поэтому все готовы как можно быстрее приступить к работе.

А глава Комитета по развитию туризма подчеркнул, что Петербург немыслим без навигации по рекам и каналам.

- После снятия ограничений будут разработаны новые водные маршруты с включением в них привлекательных для туристов объектов, таких как Лахта Центр, Севкабель Порт, Новая Голландия с выходом в акваторию Невы и прекрасным видом на мост ЗСД, стадион «Газпром Арена», - заявил чиновник.

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