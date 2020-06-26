2020-06-26T16:53:20+03:00
Новости компаний

ВТБ разработал «Путеводитель акционера»

В нем собрана вся информация, которая может оказаться полезной для инвесторов
Поделиться:
ВТБ разработал «Путеводитель акционера». Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.ВТБ разработал «Путеводитель акционера». Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
Изменить размер текста:

Банк ВТБ представил новую форму отчетности для акционеров и инвесторов – «Путеводитель акционера». Цель путеводителя – помочь частным инвесторам, приобретающим акции ВТБ, сориентироваться в структуре группы ВТБ, принципах ее корпоративного управления, а также своих правах и обязанностях.

В путеводителе компактно собрана вся информация, которая может оказаться полезной для инвесторов – от структуры группы ВТБ и акционерного капитала до информации в части ESG-инициатив банка. В документ интегрированы ссылки и QR-коды, которые позволяют моментально перейти к более подробной информации на сайте ВТБ и иных ресурсах.

- Количество акционеров ВТБ продолжает увеличиваться и на сегодня составляет около 275 тысяч лиц, прирост с начала года составил уже более 70%, – отметил Игорь Репин, член Наблюдательного совета и глава Консультационного совета акционеров банка. – ВТБ всегда следует лучшим практикам корпоративного управления, и появление путеводителя – еще одно свидетельство лидерства банка в области коммуникаций с акционерами и инвесторами.

Путеводитель акционера доступен для скачивания на сайте ВТБ, в дальнейшем планируется выпустить печатную версию для участников очных собраний акционеров и мероприятий для инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Банк ВТБ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Много молодежи пришло на голосование по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге
Судья отменил гол «Зенита» во втором тайме
Гатчинский парк откроется для посещения 2 июля 2020 года
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге
Фанаты "Зенита" перед матчем с "Крыльями Советов" устроили противовирусный перфоманс на стадионе
Большая очередь образовалась у парка 300-летия в Санкт-Петербурге
Рейс из Киргизии в Санкт-Петербург с 151 пассажиром прилетит 26 июня
Троих детей укусили змеи в Санкт-Петербурге
Около тысячи горожан не успели продлить парковочные разрешения
100 миллионов штрафов получили петербуржцы за нарушение правил платной парковки
Главного врача детской поликлиники Санкт-Петербурга будут судить за вспышку заболевания коронавирусом
Петербуржец пытался убить собутыльника костылем
Новые веломаршруты запустят в Ленинградской области
Шесть с половиной тысяч человек болеют внебольничной пневмонией в Ленобласти
Губернатор Санкт-Петербурга лично попросил выпускников смотреть «Алые паруса» из дома
Ленинградский зоопарк откроется 29 июня 2020 года
Вслед за суперкаром McLaren в аварию попала Lamborghini
Уголовное дело завели на родителей малыша, утонувшего в кастрюле в Ленинградской области
Около 60 процентов льготных проездных восстановили в Санкт-Петербурге
Третья подряд «Газель» застряла под Мостом глупости
Парки Пушкина и Павловска также откроются с 3 июля
Кенгуру Беннетта и обезьяна-игрунка станут новыми жителями Ленинградского зоопарка