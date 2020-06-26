У музея «Прорыв блокады Ленинграда» высадили легендарный «Тополь Победы»

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС в рамках всероссийской акции в год 75-летия Победы высадила саженец легендарного волгоградского «Тополя Победы». Дерево появилось в символичном месте - у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Тут же есть табличка с QR-кодом на ссылку на интернет-страницу проекта.

Фото предоставлено пресс службой МТС.

- Ленинградская область была ареной крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Ценой своей жизни солдаты, партизаны и простые жители защищали подступы к Ленинграду. В год 75-летия Победы мы решили подарить нынешнему и будущим поколениям еще одно напоминание о подвиге наших дедов и прадедов. Каждый ленинградец и петербуржец может посетить музей и своими глазами увидеть уникальный саженец и узнать историю знаменитого дерева, - рассказал директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Волгоградский тополь - знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ победы, которому сегодня больше 100 лет. Он пережил кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву, во время которой город был почти стерт с лица земли. Несмотря на то, что дерево сильно пострадало в ходе битвы, весной 1943 года, после освобождения города, оно вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.

- На территории музея-заповедника растут деревья – живые свидетели жесточайших боев за Ленинград. Сегодня у музея появился еще один мемориальный росток – потомок дерева, пережившего Сталинградскую битву. Так соединилась память о двух важнейших символах патриотизма – Ленинграде и Сталинграде, - отмечает заведующий музеем-заповедником «Прорыв блокады Ленинграда» Денис Пылёв.

Фото предоставлено пресс службой МТС.

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Новую жизнь легендарному дереву дала компания МТС и биологи, которые для сохранения уникального генотипа выращивали в лаборатории «детей» тополя из его почек.