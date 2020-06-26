2020-06-26T18:19:11+03:00
Общество

У музея «Прорыв блокады Ленинграда» высадили легендарный «Тополь Победы»

Увидеть уникальный саженец и узнать историю знаменитого дерева теперь может любой житель региона
Поделиться:
У музея «Прорыв блокады Ленинграда» высадили легендарный «Тополь Победы». Фото предоставлено пресс службой МТС.У музея «Прорыв блокады Ленинграда» высадили легендарный «Тополь Победы». Фото предоставлено пресс службой МТС.
Изменить размер текста:

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС в рамках всероссийской акции в год 75-летия Победы высадила саженец легендарного волгоградского «Тополя Победы». Дерево появилось в символичном месте - у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Тут же есть табличка с QR-кодом на ссылку на интернет-страницу проекта.

Фото предоставлено пресс службой МТС.

Фото предоставлено пресс службой МТС.

- Ленинградская область была ареной крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Ценой своей жизни солдаты, партизаны и простые жители защищали подступы к Ленинграду. В год 75-летия Победы мы решили подарить нынешнему и будущим поколениям еще одно напоминание о подвиге наших дедов и прадедов. Каждый ленинградец и петербуржец может посетить музей и своими глазами увидеть уникальный саженец и узнать историю знаменитого дерева, - рассказал директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Волгоградский тополь - знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ победы, которому сегодня больше 100 лет. Он пережил кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву, во время которой город был почти стерт с лица земли. Несмотря на то, что дерево сильно пострадало в ходе битвы, весной 1943 года, после освобождения города, оно вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.

- На территории музея-заповедника растут деревья – живые свидетели жесточайших боев за Ленинград. Сегодня у музея появился еще один мемориальный росток – потомок дерева, пережившего Сталинградскую битву. Так соединилась память о двух важнейших символах патриотизма – Ленинграде и Сталинграде, - отмечает заведующий музеем-заповедником «Прорыв блокады Ленинграда» Денис Пылёв.

Фото предоставлено пресс службой МТС.

Фото предоставлено пресс службой МТС.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Новую жизнь легендарному дереву дала компания МТС и биологи, которые для сохранения уникального генотипа выращивали в лаборатории «детей» тополя из его почек.

Фото предоставлено пресс службой МТС.

Фото предоставлено пресс службой МТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Рейс из Киргизии в Санкт-Петербург с 151 пассажиром прилетит 26 июня
Троих детей укусили змеи в Санкт-Петербурге
Около тысячи горожан не успели продлить парковочные разрешения
100 миллионов штрафов получили петербуржцы за нарушение правил платной парковки
Главного врача детской поликлиники Санкт-Петербурга будут судить за вспышку заболевания коронавирусом
Петербуржец пытался убить собутыльника костылем
Новые веломаршруты запустят в Ленинградской области
Шесть с половиной тысяч человек болеют внебольничной пневмонией в Ленобласти
Губернатор Санкт-Петербурга лично попросил выпускников смотреть «Алые паруса» из дома
Ленинградский зоопарк откроется 29 июня 2020 года
Вслед за суперкаром McLaren в аварию попала Lamborghini
Уголовное дело завели на родителей малыша, утонувшего в кастрюле в Ленинградской области
Около 60 процентов льготных проездных восстановили в Санкт-Петербурге
Третья подряд «Газель» застряла под Мостом глупости
Парки Пушкина и Павловска также откроются с 3 июля
Кенгуру Беннетта и обезьяна-игрунка станут новыми жителями Ленинградского зоопарка