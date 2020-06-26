2020-06-26T18:18:13+03:00
Общество

«Прогулка на двоих»: Названы победители фотоконкурса лучших собак Москвы

Четвероногие призеры и их владельцы получат набор подарков, которые скрасят их отдых на природе
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Победитель фотоконкурса «Прогулка на двоих». Фото: Глуховой Марины.Победитель фотоконкурса «Прогулка на двоих». Фото: Глуховой Марины.
Изменить размер текста:

Полтора месяца назад «Комсомольская правда» объявила фотоконкурс «Прогулка на двоих», главными героями которого стали наши четвероногие друзья. И конечно, их хозяева, которые не жалеют времени и сил на то, чтобы порезвиться со своими питомцами на свежем воздухе.

Определиться с победителями конкурса нам помогли посетители сайта kp.ru. Именно они выбирали лучших участников. Сами мы эту миссию точно бы провалили, - уж слишком обезоруживающий взгляд у этих хвостатых.

«УВИДЕЛА ЕГО И СЕРДЦЕ ДРОГУЛО»

В пушистости и очаровании соревновались 57 участников. Все разного возраста, породы, окраса, но объединяло их одно – любовь и забота хозяев. Владельцы охотно делились не только снимками, но и историями своих питомцев: рассказывали о привычках, шалостях и любимых местах для прогулок. Например, пятилетний москвич Бонус обожает резвиться в лесу, сопровождая хозяев в походах за грибами и на рыбалку. Еще одна участница - девятилетняя Шерри. Ее активности и жизнерадостности позавидует любой щенок. Летом Шерри гоняет голубей и бегает за палками, а зимой – прячется от хозяйки в сугробах.

Бонус и Шерри. Фото: Наталия Витальевна, Забавская Юлия.

Бонус и Шерри. Фото: Наталия Витальевна, Забавская Юлия.

Но больше всего покорил посетителей сайта йоркширский терьер Степа. Он стал лидером голосования, набрав 842 голоса. Как рассказала его хозяйка Марина Глухова, Степа в восторге от прогулок в парках.

- Нашему Степе всего три года. Однажды я сидела с мамой, мы разговаривали, и стало как-то грустно. Поняли, что очень хочется маленького друга. Нашли объявление, выбрали щеночка – это был Степин брат. Но когда приехали к заводчику, я увидела нашего мальчика, и мое сердце дрогнуло. Он сразу подбежал, стал развязывать шнурки и лез на ручки. Парень он у нас своенравный, важный. Обожает гонять уток, валяться в росе на травке и играть с нами в мячик, - делится Марина Глухова. – То, что мы станем победителями, даже не ожидали. За нас голосовали друзья, которые живут и в России, и за границей.

Для маленького чемпиона и его владельцев генеральный партнер фотоконкурса – концерн Bayer – подготовил подарки. С набором для пикника, беспроводной колонкой, сумкой и кружкой прогулки станут еще приятнее.

«НАШЛИ ЩЕНОЧКА В ТРАВЕ»

В течение всего конкурса на лапки Степе наступала Лайма – в итоге она заняла второе место. Хозяйка Елена Балоболова вспоминает, что питомица появилась в их семье случайно.

- Однажды мы ехали на дачу и увидели, как траве что-то шевелится. Оказалось, это щенок, - рассказывает Елена. - Бросить его мы просто не смогли, решили взять домой временно, на передержку. Но прошла неделя, и наше решение поменялось. И вот уже шесть лет Лайма с нами. Она очень добродушная, игривая. Свою жизнь без нее мы уже не представляем.

В фотоконкурсе «Прогулка на двоих» Лайма получила 798 голосов. Замкнула тройку победителей той-терьер со сказочной кличкой Белла. Серебряному и бронзовому призерам Bayer вручит зонтики, сумки, кружки и прогулочные ошейники с держателями для ошейника Форесто.

Лайма и Белла. Фото: Балоболова Елена, Сидорова Лилия.

Лайма и Белла. Фото: Балоболова Елена, Сидорова Лилия.

Кстати, представители концерна Bayer тоже не смогли устоять перед обаянием участников фотобитвы. И, помимо тройки победителей, наградили еще несколько пушистых любителей прогулок.

За самый выразительный взгляд отметили малышку Пэрис. Она стала победительницей номинации «Очи черные». Второй специальный приз достался очаровательным английский пойнтерам. Легавые покорили жюри своей жизнерадостностью. Их номинация – «По жизни с улыбкой».

Фото: Лапина Елена, Смирнова Надежда.

Фото: Лапина Елена, Смирнова Надежда.

- Обычно мы гуляем с собаками два раза в день в полях. Охотничьи собаки очень подвижные, азартные, темпераментные. Только в поле они могут быть полностью счастливы, - поделилась их хозяйка Елена Лапина. - В дни карантина у нас не было возможности вывозить их туда, поэтому мы гуляли в лесу рядом с домом. Но и там наши собаки не остались без физических нагрузок.

«Комсомольская правда» благодарит всех участников и поздравляет победителей. А теперь пойдемте гулять!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Рейс из Киргизии в Санкт-Петербург с 151 пассажиром прилетит 26 июня
Троих детей укусили змеи в Санкт-Петербурге
Около тысячи горожан не успели продлить парковочные разрешения
100 миллионов штрафов получили петербуржцы за нарушение правил платной парковки
Главного врача детской поликлиники Санкт-Петербурга будут судить за вспышку заболевания коронавирусом
Петербуржец пытался убить собутыльника костылем
Новые веломаршруты запустят в Ленинградской области
Шесть с половиной тысяч человек болеют внебольничной пневмонией в Ленобласти
Губернатор Санкт-Петербурга лично попросил выпускников смотреть «Алые паруса» из дома
Ленинградский зоопарк откроется 29 июня 2020 года
Вслед за суперкаром McLaren в аварию попала Lamborghini
Уголовное дело завели на родителей малыша, утонувшего в кастрюле в Ленинградской области
Около 60 процентов льготных проездных восстановили в Санкт-Петербурге
Третья подряд «Газель» застряла под Мостом глупости
Парки Пушкина и Павловска также откроются с 3 июля
Кенгуру Беннетта и обезьяна-игрунка станут новыми жителями Ленинградского зоопарка