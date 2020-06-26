«Прогулка на двоих»: Названы победители фотоконкурса лучших собак Москвы

Полтора месяца назад «Комсомольская правда» объявила фотоконкурс «Прогулка на двоих», главными героями которого стали наши четвероногие друзья. И конечно, их хозяева, которые не жалеют времени и сил на то, чтобы порезвиться со своими питомцами на свежем воздухе.

Определиться с победителями конкурса нам помогли посетители сайта kp.ru. Именно они выбирали лучших участников. Сами мы эту миссию точно бы провалили, - уж слишком обезоруживающий взгляд у этих хвостатых.

«УВИДЕЛА ЕГО И СЕРДЦЕ ДРОГУЛО»

В пушистости и очаровании соревновались 57 участников. Все разного возраста, породы, окраса, но объединяло их одно – любовь и забота хозяев. Владельцы охотно делились не только снимками, но и историями своих питомцев: рассказывали о привычках, шалостях и любимых местах для прогулок. Например, пятилетний москвич Бонус обожает резвиться в лесу, сопровождая хозяев в походах за грибами и на рыбалку. Еще одна участница - девятилетняя Шерри. Ее активности и жизнерадостности позавидует любой щенок. Летом Шерри гоняет голубей и бегает за палками, а зимой – прячется от хозяйки в сугробах.

Бонус и Шерри. Фото: Наталия Витальевна, Забавская Юлия.

Но больше всего покорил посетителей сайта йоркширский терьер Степа. Он стал лидером голосования, набрав 842 голоса. Как рассказала его хозяйка Марина Глухова, Степа в восторге от прогулок в парках.

- Нашему Степе всего три года. Однажды я сидела с мамой, мы разговаривали, и стало как-то грустно. Поняли, что очень хочется маленького друга. Нашли объявление, выбрали щеночка – это был Степин брат. Но когда приехали к заводчику, я увидела нашего мальчика, и мое сердце дрогнуло. Он сразу подбежал, стал развязывать шнурки и лез на ручки. Парень он у нас своенравный, важный. Обожает гонять уток, валяться в росе на травке и играть с нами в мячик, - делится Марина Глухова. – То, что мы станем победителями, даже не ожидали. За нас голосовали друзья, которые живут и в России, и за границей.

Для маленького чемпиона и его владельцев генеральный партнер фотоконкурса – концерн Bayer – подготовил подарки. С набором для пикника, беспроводной колонкой, сумкой и кружкой прогулки станут еще приятнее.

«НАШЛИ ЩЕНОЧКА В ТРАВЕ»

В течение всего конкурса на лапки Степе наступала Лайма – в итоге она заняла второе место. Хозяйка Елена Балоболова вспоминает, что питомица появилась в их семье случайно.

- Однажды мы ехали на дачу и увидели, как траве что-то шевелится. Оказалось, это щенок, - рассказывает Елена. - Бросить его мы просто не смогли, решили взять домой временно, на передержку. Но прошла неделя, и наше решение поменялось. И вот уже шесть лет Лайма с нами. Она очень добродушная, игривая. Свою жизнь без нее мы уже не представляем.

В фотоконкурсе «Прогулка на двоих» Лайма получила 798 голосов. Замкнула тройку победителей той-терьер со сказочной кличкой Белла. Серебряному и бронзовому призерам Bayer вручит зонтики, сумки, кружки и прогулочные ошейники с держателями для ошейника Форесто.

Лайма и Белла. Фото: Балоболова Елена, Сидорова Лилия.

Кстати, представители концерна Bayer тоже не смогли устоять перед обаянием участников фотобитвы. И, помимо тройки победителей, наградили еще несколько пушистых любителей прогулок.

За самый выразительный взгляд отметили малышку Пэрис. Она стала победительницей номинации «Очи черные». Второй специальный приз достался очаровательным английский пойнтерам. Легавые покорили жюри своей жизнерадостностью. Их номинация – «По жизни с улыбкой».

Фото: Лапина Елена, Смирнова Надежда.

- Обычно мы гуляем с собаками два раза в день в полях. Охотничьи собаки очень подвижные, азартные, темпераментные. Только в поле они могут быть полностью счастливы, - поделилась их хозяйка Елена Лапина. - В дни карантина у нас не было возможности вывозить их туда, поэтому мы гуляли в лесу рядом с домом. Но и там наши собаки не остались без физических нагрузок.

«Комсомольская правда» благодарит всех участников и поздравляет победителей. А теперь пойдемте гулять!