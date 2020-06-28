«Вопрос со второй волной уже практически решен»: ученые рассказали, как снятие ограничений и «коронавирусные вечеринки» повлияли на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге

Петербуржцы, пустившиеся в разгул после отмены части «карантинных» ограничений, серьезно подорвали способность Северной столицы сопротивляться эпидемии коронавирусной инфекции. По словам ученых, вопрос с приходом второй волны в Санкт-Петербург уже можно считать практически решенным. Остается лишь понять, какой она будет: локальной и малозаметной или глобальной, способной вновь закрыть скверы, кафе и магазины. Об этом «Комсомолке» сегодня, 28 июня, рассказал руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Центра НТИ СПбПУ, профессор Алексей Боровков.

"Здоровье" Северной столицы подкосили в том числе "коронавирусные" вечеринки, которые в последние дни регулярно проводятся в центре.Фото: Олег ЗОЛОТО

- В целом, на данный момент ситуация складывается неплохо, - констатировал аналитик. – Сейчас у нас насчитывается в среднем 108 заболевших на 100 000 населения. Хотя, например, 9 июня было 197 человек на 100 000. Так что общую динамику можно назвать положительной.

С другой стороны, по словам Боровкова, опасения вызывает коэффициент распространения COVID-19, который показывает, сколько людей один инфицированный может заразить. Еще в четверг, 25 июня, он равнялся 0,95, а уже в воскресенье, 28 июня, вырос до единицы.

- Это очень плохо, особенно на фоне последовательного снятия ограничений, - констатирует ученый. – И улучшений, учитывая все обстоятельства – открытие парков и скверов, те же пресловутые «коронавирусные» вечеринки в центре города, накопившуюся «карантинную усталость» людей, хорошую солнечную погоду и прочее – ожидать, к сожалению, не приходится.

Сроки прихода и тяжесть второй волны станут более четкими через две-три недели.Фото: Артем КИЛЬКИН

Любые массовые мероприятия, по словам Боровкова, в первую очередь приводят к «интенсификации общения» - проще говоря, к тому, что люди начинают активнее взаимодействовать друг с другом, а значит, быстрее и проще заражаться. На графике заболеваемости (который у нас пока, к счастью, движется вниз) это будет вызывать своего рода «волны» - локальные вспышки инфекции, которые накладываются на нисходящую ветвь эпидемиологической кривой.

- В целом, можно заключить, что вторая волна эпидемии к нам придет – это уже практически решенный вопрос, - отметил ученый. – Вспомните хотя бы о том, что коэффициент распространения инфекции меньше единицы было главным условием для начала первого этапа снятия ограничений и запретов. Так что вопрос сейчас лишь в том, какой именно будет вторая волна – либо она окажется слабее предыдущей, и мы перенесем ее без серьезных последствий, либо в самом пессимистичном развитии событий – равной тому, что мы уже наблюдали – это отбросит нас на несколько месяцев назад, а часть ограничений вернется. Думаю, более четкое представление мы получим, когда истекут две-три недели с последних крупных событий и массовых мероприятий.

Еще одно важное условие для снятия всех ограничений - в инфекционных стационарах должно быть не меньше 50 % свободных коек.Фото: Артем КИЛЬКИН

КОМПЕТЕНТНО

Александр Семенов, заместитель директора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера:

- Конечно, все эти вечеринки и прочее могут спровоцировать вторую волну. Через две-три недели мы все увидим. В целом, все будет зависеть от того, что за люди собираются в одном месте. Если это одни и те же несколько сотен или тысяч человек, если это какая-то ограниченная тусовка - это одна ситуация. Если люди разные, и она регулярно меняются - совершенно другая, намного более тяжелая. К сожалению, здесь мы имеем место быть с определенным моментом психологической усталости, когда люди начинают сознательно игнорировать все ограничения и меры безопасности. Поэтому последствия могут быть очень и очень серьезными.