Толпа людей и пробки из машин: петербуржцы устроили гигантскую "коронавирусную" вечеринку у стен Эрмитажа

Не успели в городе толком снять "карантинные" ограничения и запреты, как петербуржцы пустились в отрыв. За последние несколько дней в Северной столице прошло сразу несколько крупных "коронавирусных" вечеринок, в которых принимали участие сотни людей. Но самая крупная состоялась вчера, 27 июня, у стен Эрмитажа. Толпа людей, собравшихся отпраздновать "Алые паруса", буквально захлестнула Дворцовую площадь и окрестности.

Разумеется, ни о какой социальной дистанции в таких условиях не может быть и речи.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Народ начал собираться уже с вечера, - передал корреспондент "Комсомолки" с места событий. - За несколько минут до развода мостов на площади было уже не протолкнуться.

На видео и фотографиях, сделанных вчера в центре Санкт-Петербурга, отчетливо виден масштаб явления: люди сидят на парапетах, гуляют по площади, танцуют под музыку, звучащую из магнитол многочисленных автомобилей. Судя по всему, большинство пришло посмотреть на традиционный проход брига с алыми парусами по акватории Невы - несмотря на то, что праздник в этом году перенесли на Финский залив, как раз-таки из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

На подъезде к Дворцовой автомобили то и дело вставали в длинные пробки.Фото: Олег ЗОЛОТО

В других районах города обстановка ночью сложилась не лучше: так, толпы народа осаждали парк 300-летия, закрытый и заблокированный по случаю праздника нарядами полиции и ОМОНа.

Напомним: ранее ученые из Санкт-Петербурга сообщили, что вторая волна коронавируса может начаться в городе из-за какого-либо "провоцирующего события" - к примеру, значительного стечения народа на какой-либо сравнительно небольшой территории.