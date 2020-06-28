2020-06-28T10:23:48+03:00
Общество

Толпа людей и пробки из машин: петербуржцы устроили гигантскую "коронавирусную" вечеринку у стен Эрмитажа

На Дворовой площади и в окрестностях собралось несколько сотен человек. В других районах города обстановка была не лучше [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Толпа людей без масок и перчаток собралась в ночь с 27 на 28 июня на Дворцовой площади.Толпа людей без масок и перчаток собралась в ночь с 27 на 28 июня на Дворцовой площади.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Не успели в городе толком снять "карантинные" ограничения и запреты, как петербуржцы пустились в отрыв. За последние несколько дней в Северной столице прошло сразу несколько крупных "коронавирусных" вечеринок, в которых принимали участие сотни людей. Но самая крупная состоялась вчера, 27 июня, у стен Эрмитажа. Толпа людей, собравшихся отпраздновать "Алые паруса", буквально захлестнула Дворцовую площадь и окрестности.

Разумеется, ни о какой социальной дистанции в таких условиях не может быть и речи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Разумеется, ни о какой социальной дистанции в таких условиях не может быть и речи.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Народ начал собираться уже с вечера, - передал корреспондент "Комсомолки" с места событий. - За несколько минут до развода мостов на площади было уже не протолкнуться.

На видео и фотографиях, сделанных вчера в центре Санкт-Петербурга, отчетливо виден масштаб явления: люди сидят на парапетах, гуляют по площади, танцуют под музыку, звучащую из магнитол многочисленных автомобилей. Судя по всему, большинство пришло посмотреть на традиционный проход брига с алыми парусами по акватории Невы - несмотря на то, что праздник в этом году перенесли на Финский залив, как раз-таки из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

На подъезде к Дворцовой автомобили то и дело вставали в длинные пробки. Фото: Олег ЗОЛОТО

На подъезде к Дворцовой автомобили то и дело вставали в длинные пробки.Фото: Олег ЗОЛОТО

В других районах города обстановка ночью сложилась не лучше: так, толпы народа осаждали парк 300-летия, закрытый и заблокированный по случаю праздника нарядами полиции и ОМОНа.

Напомним: ранее ученые из Санкт-Петербурга сообщили, что вторая волна коронавируса может начаться в городе из-за какого-либо "провоцирующего события" - к примеру, значительного стечения народа на какой-либо сравнительно небольшой территории.

Ночная "коронавирусная" вечеринка в Санкт-Петербурге.Алена ЧИЧИГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Перекрытие движения на Алые паруса 2020: закроют часть ЗСД и почти весь Приморский район
В связи с подготовкой и проведением праздника выпускников в Приморском районе будут действовать особые схемы движения транспорта. Каких улиц коснется перекрытие движения на Алые паруса 2020
Новости 24
Почти 16 000 человек обследовали на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге
Пьяный водитель насмерть задавил 11-летнего мальчика во Всеволожском районе Ленобласти
Прогноз погоды на 28 июня в Санкт-Петербурге: в город пришли похолодание и дожди
Выпускной Алые паруса в Санкт-Петербурге закончился грандиозным салютом
Умер настоятель Петропавловского собора в Петергофе
Мужчина упал под поезд на станции метро «Гражданский проспект»
Свалка загорелась на Дальневосточном проспекте
В Ленобласти собака набросилась на 6-летнего ребенка
Тополя на набережной Карповки хотят защитить от вырубки
ОМОН начал выгонять посетителей из парка 300-летия перед «Алыми парусами»
Роспотребнадзор запретил открывать «Меги»
Житель Васильевского острова заявил, что нашел детские кости в вентиляции
В ЦПКиО рассказали об ограничениях и плате за вход после открытия
МЧС предупредило о грозе в Ленинградской области
На улице Рубинштейна прошел очередной полицейский рейд