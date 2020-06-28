Алые паруса-2020 в Санкт-Петербурге: IOWA вспоминает про свой выпускной, Рома Зверь жалеет, что не было зрителей, а Алексей Учитель признается, что не пустил бы своих детей на праздник

В ночь с 27 на 28 июня, с субботы на воскресенье в Санкт-Петербурге состоялся самый главный праздник всех российских выпускников - «Алые паруса». Правда, из-за эпидемии коронавируса традиционное шоу кардинально поменяло формат и по большей части ушло в онлайн. Даже маршрут знаменитого брига с алыми парусами изменили, чтобы не создавать скоплений людей на набережных: вместо акватории Невы он прошел по Финскому заливу. Одним словом, мероприятие удалось, но оставило смешанные впечатления. В связи с этим мы субботу прошел онлайн всероссийский выпускной. Его завершением стало яркое шоу из Петербурга. В связи с этим мы спросили у звезд и простых людей, что они думают об «Алых парусах-2020»

Несмотря на запреты на набережных собрались толпы людей, чтобы увидеть бриг под алыми парусами и праздничный фейерверк.Фото: Олег ЗОЛОТО

Екатерина ИВАНЧИКОВА, солистка группы IOWA:

- Я выступаю на этом фестивале уже несколько лет, и каждый раз у меня такое чувство, будто я добираю ощущений к своему собственному выпускному. У меня ведь его толком и не было. Окончила школу в маленьком городке Чаусы. Праздновали в холле, где до этого одиннадцать лет бегали на переменках и лупили друг друга портфелями. Сами себе накрывали столы, приносили из дома сладости… А тут такой масштабный праздник!

По словам Кати IOWA, ее выпускной был совершенно не похож на "Алые паруса". Фото: Instagram

Антон ГАЗИН, директор спортивной школы олимпийского резерва № 1:

- Конечно, с одной стороны, дорога ложка к обеду. И очень здорово, когда дети, вчерашние школьники, сами становятся участниками праздника, когда у них остаются об этом совершенно особенные воспоминания. С другой стороны - понятно, что это было сделано не просто так, а чтобы защитить нас всех и самих выпускников в первую очередь от коронавирусной инфекции. Поэтому да, возможно, это все-таки был разумный ход.

Праздник вызвал ажиотаж в Санкт-Петербурге - особенно в центре, где на Дворцовой набережной, Дворцовой площади и подступах к ним собрались гигантские толпы людей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Билли НОВИК, музыкант:

- Если честно, мне «Алые паруса» не очень нравятся. Есть в них в последние года три какой-то перегиб: слишком уж вычурная и богатая визуальная часть, слишком много всего. Я, конечно, не говорю, что у всех выпускные должны быть, как у меня: тихими, почти что семейными праздничками, - но все же.

Дмитрий ШАГИН, художник:

- Очень странное решение и очень странный праздник. Зачем было его проводить без людей? Без выпускников, для которых его и придумали? Почему нельзя было немного подождать, пока не снимут карантин? Вот тогда бы и провели как полагается. А так только деньги на воздух выкинули, мне кажется. И деньги немалые, а они ведь могли бы пригодиться в той же медицине, да и в том же образовании.

Из-за коронавируса маршрут брига пришлось изменить - его перенесли с Невы на Финский залив.Фото: Олег ЗОЛОТО

Алексей УЧИТЕЛЬ, режиссер:

- Сложный вопрос. С одной стороны - переносить праздник, на мой взгляд, смысла нет, все-таки он приурочен к конкретным датам, к конкретному событию - выпускным вечерам. С другой - могу сказать вам совершенно точно: если бы он проходил в традиционной форме, я бы своих детей туда не пустил, потому что это большое скопление народа, это интенсивное общение, а значит, высокий риск заразиться коронавирусом.

Рома ЗВЕРЬ, солит и лидер группы «Звери»:

- Для выпускников это конец детства. Они переходят во взрослую жизнь, где больше возможностей – но больше и ответственности. Конечно, для них это очень важный день, они радуются и отрываются по полной. И «Алые паруса» - прекрасное мероприятие со своими традициями и особенностями. Жаль, конечно, что оно прошло вот так, но ничего не поделать. Да и главное же не как ты отметишь выпускной, а что ты будешь делать дальше, как будешь распоряжаться своей жизнью. И вообще – кем ты в ней станешь

Праздник, как и положено, закончился невероятной красоты фейерверком.Фото: Олег ЗОЛОТО

А вот Иван Ургант оказался лаконичнее и скромнее всех. Бессменный ведущий «Алых парусов» опубликовал в Instagram видео, на котором он стоит спиной к полыхающему в небе салюту. Видео шоумен сопроводил всего одним коротким, но емким комментарием: «Ну, во-первых, это красиво...»

urgantcom Иван Ургант не стал смотреть салют на "Алых парусах"

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