2020-06-29T10:45:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 29 июня 2020 года: Количество зараженных сокращается

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 29 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге уменьшаетсяЧисло заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге уменьшаетсяФото: Артем КИЛЬКИН
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Ситуация с эпидемией в Северной столице постепенно улучшается. С каждым днем количество активных больных становится все меньше. Коронавирус постепенно уходит из Санкт-Петербурга. Последние новости на 29 июня 2020 года - больше 200 человек заразились, при этом выздоровели почти 300 пациентов за раз.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге коронавирус подтвержден еще у 219 пациентов. Так, за все время в городе вирус был зафиксирован у 23954 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Число выздоровевших уже вторую неделю подряд серьезно превышает количество выявленных зараженных. Так, за минувшие сутки в Северной столице полностью выздоровели и были выписаны врачами 247 пациентов. Сейчас из почти 24 тысяч зараженных - 17056 полностью вылечились. На данный момент с инфекцией продолжают бороться 5793 пациентов.

А вот ежедневное количество подтвержденных смертей пока что особо не снижается. За последние сутки статистику пополнил еще 19 летальных исходов. Так, за время пандемии в Петербурге скончались уже 1105 человек.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 29 июня 2020 года / Фото: Яндекс

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 29 июня 2020 года / Фото: Яндекс

Что касается Ленинградской области, то там за все время было подтверждено 4370 случаев заражения. Из них 4154 выздоровели и 30 скончались. Сейчас с болезнью борются 186 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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