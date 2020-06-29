2020-06-29T10:45:31+03:00
Общество

Что открыли в Санкт-Петербурге с 29 июня 2020 года

В Санкт-Петербурге снимают очередные ограничения режима самоизоляции 29 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Кафе, загсы и зоопарк открывают в Санкт-Петербурге 29 июня 2020 годаКафе, загсы и зоопарк открывают в Санкт-Петербурге 29 июня 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Долгожданный день настал. В Санкт-Петербурге в понедельник, 29 июня 2020 года, снимаются очередные ограничения, введенные на время режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. В городе наконец-то открываются летные веранды кафе и ресторанов, также маникюрные салоны. «КП-Петербург» напоминает, что становится доступно с начала новой недели.

ЛЕТНИЕ ВЕРАНДЫ

Все, кто соскучился по кафе и ресторанам, могут 29 июня осуществить свои давние желания. Заведения будут работать только на улице, в помещения никого не пустят. Важно, что между столиками для посетителей должно быть не менее 1,5 метров, а все сотрудники обязаны носить маски и перчатки.

МАНИКЮР И ДРУГИЕ УСЛУГИ

Также с 29 июня разрешается предоставление социально-психологических и социально-педагогических услуг в полустационарной форме с использованием дистанционных технологий. Разрешается социальное обслуживание на дому негосударственными поставщиками социальных услуг, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге.

Кроме того, петербурженки смогут отправиться на маникюр. Разумеется, предоставление таких услуг тоже обязывает всех принимать меры предосторожности, использовать маски и перчатки.

СВАДЬБЫ

Молодожены могут отпраздновать свой праздник. Так, с 29 июня разрешается торжественная регистрация браков. В помещении, где проводится регистрация брака, сможет одновременно находиться не более 10 человек, за исключением работников закса. А в помещениях должна проходить дезинфекция после каждой церемонии.

ЗООПАРК

Накануне, 28 июня, в Петербурге уже открылись парки и скверы. А сегодня распахнет свои двери Ленинградский зоопарк. Звери уже давно соскучились по любимым посетителям. Однако важно, что посещать его можно только в масках и перчатках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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