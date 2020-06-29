2020-06-29T11:39:33+03:00
Общество

Ректор СПбГУПТД стал участником Мобильного выпускного 2020

Алексей Демидов рассказал о популярных направлениях подготовки в вузах Петербурга, об университетской общественной жизнии о профессиях будущего
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Ректор СПбГУПТД стал участником Мобильного выпускного 2020. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.Ректор СПбГУПТД стал участником Мобильного выпускного 2020. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.
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Праздник выпускников Санкт-Петербурга #мобильныйвыпускной2020 прошел 27 июня 2020 года в прямом эфире с 12:00 до 20:00 на Youtube.

В рамках рубрики #proВУЗ Мобильного выпускного 2020, в которой ректоры Санкт-Петербургских вузов рассказывали об особенностях поступления в 2020 году, состоялась встреча с ректором Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, председателем Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексеем Вячеславовичем Демидовым. Ректор СПбГУПТД рассказал о преимуществах получения высшего образования в Петербурге, о том, как пандемия коронавируса повлияет на прием в этом году, о самых популярных направлениях подготовки в СПбГУПТД и в вузах Петербурга, об университетской общественной жизни, а также о профессиях будущего.

Вопросы Алексею Вячеславовичу задали и выпускники петербургских школ. Благодаря ответам ректора университета промышленных технологий и дизайна им предстояло выяснить, какой город самый студенческий, как относиться к дистанционному образованию, а также получили ответы на личные вопросы, например, встречал ли Алексей Вячеславович рассвет в свой выпускной, и что он ценит в современных студентах.

В рамках прямого эфира стартовали и другие рубрики: #МойВыпускной, где известные люди страны делятся воспоминаниями о своей школьной жизни, и #ТелемостРоссия - прямые включения из разных городов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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