2020-06-29T12:37:27+03:00
Конкурсы и тесты

Тест: Знает ли ваш ребенок правила безопасности на железной дороге?

«Комсомолка» и «ОЖД» подготовили шпаргалку для детей и родителей о том, как правильно вести себя рядом с путями и поездами
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Можно ли слушать музыку возле железной дороги, как правильно переходить рельсы и что делать если опоздал на поезд — наш тест напомнит о главных правилах. Иллюстрация: предоставлена «РЖД».Можно ли слушать музыку возле железной дороги, как правильно переходить рельсы и что делать если опоздал на поезд — наш тест напомнит о главных правилах. Иллюстрация: предоставлена «РЖД».
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Предложите своим детям представить себя путешественниками и посмотрите, что они ответят на вопросы нашего теста о поведении в дороге, на вокзале и возле путей. Гарантируем, вы сразу поймете, какие пробелы в знании правил безопасности вам срочно у них нужно ликвидировать!

Пройти тест

ИСТОЧНИК KP.RU

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