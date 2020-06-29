«Сформировано чудовищное отношение ко мне, но люди не знают правды»: Историк Соколов получил предупреждение, сорвавшись на судью

Новое судебное заседание по уголовному делу 64-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей 24-летней возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко, обернулось скандалом. Историк вновь не смог справиться со своими нервами и устроил дикую истерику, наорав на судью. Взбесило подсудимого предложение гособвинителя не обнародовать для общественности его переписку с погибшей.

- Почему? - закипал Соколов, а потом сорвался на крики и визг. - Я настаиваю, чтобы эти доказательства были объявлены в открытом заседании, иначе будет нарушен паритет прав. В этих доказательствах видно, что делала пострадавшая, какие страшные оскорбления она употребляла, какие страшные вещи мне писала, как оскорбляла моих детей.

С каждым словом Соколов заводился все больше и больше. Историк, казалось, уже не видит ничего вокруг себя. Он продолжал свой монолог, несмотря на просьбу судьи сбавить обороты.

- У вас все нормально? - поинтересовалась судья у Соколова.

Соколов устроил истерику в судеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Если это скрыть от людей, тогда будет нарушено правосудие, это категорически! - вопил бывший доцент. - Нарушено все! Нейтралитет суда. Суд полностью становится на сторону обвинения. Чудовищные оскорбления в адрес моих детей и меня. Это все есть, зафиксировано. Люди должны увидеть это обязательно. Это ужасно, это чудовищно... то, что, она говорит. Это омерзительно, это гнусно! И только узнав эти вещи, люди могут понять, что произошло. Вы скрываете все от людей. За счет прессы сформировано чудовищное отношение ко мне. Люди думают, что это была чистая, невинная девочка. А там есть ничтожная часть того, что она творила. Это люди должны увидеть!

- У вас все нормально? - повторила судья. - Вы хорошо себя чувствуете, чтобы так громко говорить?

- Я говорю громко, потому что это очень важно.

- Хорошо, мы не глухие, поэтому кричать так не надо, - попыталась успокоить Соколова судья.

- Если вы откажитесь, значит, действуете под давлением прессы, которая скрывает то, что там произошло! - Соколов снова перешел на крик.

- Соколову замечание за то, что делает замечания судье, срывается и повышает голос, - не выдержала судья.

После этого в суде объявили перерыв, чтобы Соколов успокоился. Но, оказалось, доцент вполне спокоен. После своего выступления он аккуратно присел на скамеечку и буквально через несколько минут сладко задремал. Разбудить подсудимого удалось не с первого раза!

Соколов уснул в суде.

Напомним, 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома на набережной Мойки в Санкт-Петербурге жестоко убил свою молодую любовницу. Выстрелил несколько раз, а потом запер труп в соседней комнате. На следующий день доцент решил избавиться от тела Ещенко, распилив его на части. К утру следующего дня он стал выносить ее останки на улицу, чтобы утопить их в реке. В какой-то момент он сам упал в воду, но его спас случайный прохожий - таксист, который остановился неподалеку и услышал, как Соколов зовет на помощь. Этот водитель сегодня тоже давал показания в суде.

- Я развернулся и подъехал к нему, чтобы помочь. Спустился вниз, попытался его вытащить, но не смог. Достал лишь рюкзак, который тоже был с ним в воде. Тогда я стал звонить в экстренные службы. Он не возражал, но сказал: "Лучше ты мне помоги". Когда приехали спасатели и врачи, его посадили в машину, рюкзак и куртку тоже туда положили.

Соколова выловили из реки МойкаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Зачитал судья и показания еще одного свидетеля - полицейского, который в ту ночь был на вызов.

- Когда мы приехали, мужчину уже достали из воды. В этот момент двое сотрудников МЧС несли его на руках, он держал черный рюкзак, - пояснил полицейский Дмитрий Силютин. - Они перенесли мужчину в машину скорой помощи. После этого один из врачей пригласил нас в машину, сообщив, что обнаружил в вещах мужчины пистолет. Когда я зашел в скорую, мужчина лежал на носилках в одних трусах. Вещи были рядом. Из внутреннего кармана торчал пистолет. Я отложил его в другое место. Сам мужчина разговаривать не мог, был в шоковом состоянии. Я стал осматривать его вещи. Открыл молнию рюкзака и увидел две руки человека. Предположительно, женщины, потому что на ногтях был маникюр красного цвета.

Соколов требует огласить переписку с невестойФото: СОЦСЕТИ

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В суде зачитали показания родителей Соколова. Они восхищаются, какой он одаренный ученый. Но оба признают, что сын у них вспыльчивый. Рассказывают, что доцент страдал от разлуки с детьми.

- Я советовала прекратить общение с Ещенко, так как она устраивала ему скандалы, когда он возвращался после встреч с детьми, - пояснила мать Соколова.

Оба родители утверждают, что Соколов много не пил. Только бокал вина. После водки у него болела голова, поэтому ее не пил вообще.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/787701" frameborder="0"></iframe> Историк Соколов сорвался на судью, а потом уснул прямо во время заседания.

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