2020-06-29T16:16:03+03:00
Общество

Авто Премиум приглашает на дни нового SKODA RAPID в Петербурге

Мероприятия пройдут во всех шоу-румах с 4 по 12 июля 2020 года
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Фото предоставлено ГК Авто Премиум в Санкт-Петербурге.Фото предоставлено ГК Авто Премиум в Санкт-Петербурге.
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Группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» на проспекте Энгельса, 35, улице Хасанская, 5 и улице Руставели 25/2 организует дни открытых дверей, посвященные принципиально новому ŠKODA RAPID. Мероприятия пройдут во всех шоу-румах с 4 по 12 июля 2020 года.

Эта новость радует сердце, которое, кстати, и станет символом проекта. Дни открытых дверей обещают быть насыщенными. Тематически оформленные шоу-румы планируют принимать гостей в лучших традициях ŠKODA и с учетом всех рекомендаций Росподребнадзора. Иначе говоря – в стиле Simple Clever, ведь оригинальность и изобретательность всегда отличают дилеров ŠKODA «Авто Премиум». Мастер-классы, например, здесь организуют «на вынос», - гости смогут буквально забрать их с собой. Сканируя QR-коды, они получат доступ к авторским мастер-классам, созданным специально к презентации ŠKODA RAPID вместе с партнёрами дилерских центров @hmmania.

Для каждого члена семьи здесь предусмотрены интересные активности, среди которых мобильное почтовое отделение ŠKODA, позволяющее бесплатно отправить открытки родным и друзьям в любую точку России.

А в центре внимания, конечно, новый ŠKODA RAPID.

С автомобилем можно будет подробно познакомиться, оценить все новшества, реализованные в автомобиле, узнать о программах покупки, среди которых уникальные кредитные предложения и пакетные акции, и получить индивидуальное предложение, учитывающее предпочтения всех членов семьи.

Маленькие гости смогут пройти тест-драйв на мини-автомобилях ŠKODA прямо на территории шоу-румов, поучаствовать в анимационной программе, и вместе с родителями собрать собственный ŠKODA RAPID в виде пазла. Каждому гостю предложат угощения в индивидуальной упаковке, и подарки.

Среди партнеров мероприятия - студия звукозаписи «Другое дело», предоставившая для гостей «Авто Премиума» сертификаты на запись песни на привилегированных условиях. Еще один партнер - загородный парк развлечений «Озорные Белки», куда по льготным семейным билетам смогут оправиться участники мероприятия.

И если ваше сердце замирает при мысли о ŠKODA, для вас уже открыта онлайн-регистрация на дни ŠKODA RAPID по адресу.

Для всех поклонников чешский марки работает онлайн-витрина автомобилей в наличии с подробным описанием комплектаций и цен на сайте. Здесь же можно забронировать и внести предоплату за автомобиль.

Шоу-румы группы дилерских центров ŠKODA «Авто Премиум» открыты ежедневно, с 9.00 до 21.00 часов.

+7 (812) 326 97 70 (пр. Энгельса, д. 35),

+7 (812) 326 26 79 (ул. Хасанская, д. 5),

+7 (812) 702 10 02 (ул. Руставели, д. 25/2).

Присоединяйтесь к группам «Авто Премиума» в социальных сетях Facebook, VK и Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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