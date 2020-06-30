Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 30 июня 2020 года: Открытие зоопарка, Новой Голландии и «эпидемия идет вниз»
«Комсомольская правда» продолжает отслеживать ситуацию с распространением инфекции COVID-19. Так, мы приводим последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на 30 июня 2020 года.
- По ситуации на утро 30 июня в городе подтверждены еще 219 новых случаев заражения. Общее число заболевших с начала пандемии составило 23 954 человека, - сообщает общероссийский Оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Из общего количества зараженных большая часть выздоровела – 17 056 (+247 за сутки).
Последние данные на 30 июня. Фото: Яндекс.
Увы, но увеличилась и статистика по смертельным исходам. Подтверждена гибель еще 19 пациентов, а всего с конца марта от коронавируса умерли 1105 горожан.
В активной фазе болезни остаются 5793 человека.
При этом, глава Северной столицы заявил, что эпидемия в городе идет на спад. А 29 июня свои двери для посетителей после трехмесячного простоя открыли зоопарк и Новая Голландия.
В Петербурге с каждым днем на улицах все многолюднее. Видны и туристы из других городов, гуляющие в центре и парках.
Что касается Ленинградской области, то здесь также вводятся послабления карантина. На 30 июня число заболевших увеличилось на 49 человек (4370 всего). Выздоровели 4154 пациента (+ 1). Умершими числятся 30 пациентов, в активной фазе болезни находятся 186 жителей региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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