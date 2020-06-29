2020-06-29T22:50:31+03:00
Общество

СК рассказал о ходе расследования гибели 12-летней петербурженки на отдыхе в Турции

Трагедия произошла почти год назад на курорте в Бодруме
Петр КИБЕР
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Расследование дела о гибели школьницы из Петербурга практически не продвинулось.Расследование дела о гибели школьницы из Петербурга практически не продвинулось.Фото: СОЦСЕТИ
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Через два месяца исполнится год с момента трагедии в турецком Бодруме, где на отдыхе погибла 12-летняя жительница Петербурга Алиса Адамова. Школьница захлебнулась в бассейне из-за отсутствия решетки на сливе. По факту смерти ребенка было заведено уголовное дело. О том, как идет расследование, рассказали в Следственном комитете России.

- Все возможные процессуальные действия на территории России выполнены. Однако, поставить точку в расследовании этих дел пока не получается. Турецкие компетентные органы не исполняют российских запросов о правовой помощи, - сообщает пресс-служба СК.

Проблема заключается еще и в том, что по турецким законам сроки хранения изъятых образцов биоматериалов составляют всего год. И вскоре запрашивать будет просто нечего.

Несмотря на то, что по просьбе родителей девочки, дело ведет столичное управление Следкома – в Москве больше «рычагов» на международном уровне, результатов фактически нет.

Отметим, что за лето 2019 года в Турции погибли четыре юные россиянки.

Следком рассказал о гибели 12-летней школьницы из Петербурга на курорте в Турции.Видео: СК РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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СК рассказал о ходе расследования гибели 12-летней петербурженки на отдыхе в Турции
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