Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

Жизнь и карьера лидера группы «Ленинград» опять дала резкий поворот. Сергей Шнуров внезапно стал генеральным продюсером телеканала RTVI. Об этом было объявлено поздним вечером 29 июня одновременно на сайте телеканала и в Инстаграме музыканта.

- Лидер группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт, - говорится в заявлении, размещенном на сайте телеканала.

Как утверждается, предложение лидеру «Ленинграда» сделал лично владелец телеканала Микаель Исраелян.

- Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом, - отметил Исраелян.

Как говорится в заявлении RTVI, Шнуров часто посещает зарубежные страны, где живет много русскоязычных людей и «отлично понимает менталитет живущих за границей». С приходом музыканта, телеканал планирует увеличить число зрителей, а также приобрести «уникальную интонацию» своего контента.

Напомним, что в феврале 2020 года Сергей Шнуров также внезапно пошел в политику и стал одним из лидеров «Партии Роста».