2020-06-30T00:02:51+03:00
Общество

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

На новой должности он будет работать над «объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире» [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала.Шнуров стал генеральным продюсером телеканала.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Жизнь и карьера лидера группы «Ленинград» опять дала резкий поворот. Сергей Шнуров внезапно стал генеральным продюсером телеканала RTVI. Об этом было объявлено поздним вечером 29 июня одновременно на сайте телеканала и в Инстаграме музыканта.

- Лидер группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт, - говорится в заявлении, размещенном на сайте телеканала.

Как утверждается, предложение лидеру «Ленинграда» сделал лично владелец телеканала Микаель Исраелян.

- Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом, - отметил Исраелян.

Как говорится в заявлении RTVI, Шнуров часто посещает зарубежные страны, где живет много русскоязычных людей и «отлично понимает менталитет живущих за границей». С приходом музыканта, телеканал планирует увеличить число зрителей, а также приобрести «уникальную интонацию» своего контента.

Напомним, что в феврале 2020 года Сергей Шнуров также внезапно пошел в политику и стал одним из лидеров «Партии Роста».

shnurovsshnurovs
Сергей Шнуров стал продюсером телеканала
12154 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Стала примером самоотверженности: именем умершей девушки-волонтера назовут медицинский колледж
19-летняя Светлана Анурьева из Ульяновска умирала от рака, но до последнего помогала другим. Девушку посмертно наградил Владимир Путин, а ее имя получит колледж, в котором она училась
Новости 24
Лось пришел искупаться на пляж в Пушкине
СК рассказал о ходе расследования гибели 12-летней петербурженки на отдыхе в Турции
Беглов: Эпидемия в Санкт-Петербурге пошла на спад
Баклан пришел на участок для голосования в Петербурге
Длинная очередь встала у офиса «Аэрофлота» в центре Санкт-Петербурга
Стала известна дата и время начала матча «Зенит»-«Спартак» в 1/2 Кубка России
Губернатор Санкт-Петербурга поздравил горожан с Днем кораблестроителя
Гнавший КамАЗ перевернулся на Зеленогорском шоссе
Петербуржцы заполонили Новую Голландию в первый день работы
«Водоканал» вновь открыл больше 130 общественных туалетов
МЧС предупреждает о ливнях и грозах 30 июня
Измайловский сад Санкт-Петербурга откроется с 1 июля
Клумбы в виде коронавируса появились на Крестовском острове
Из-за рекламы сосисок с яйцами, которые «стоят по утрам», возбудили дело
Бесхозная мина третий день лежит на улице в Пушкинском районе
Агрохолдинг «Выборжец» запустит сервис доставки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Памятник Александру Блоку откроют в Санкт-Петербурге
Такси сгорело на дороге у метро «Улица Дыбенко»
Любителей экстремального селфи сняли с Американского моста в Санкт-Петербурге