2020-06-30T08:43:21+03:00
Происшествия

Мощный пожар площадью 2,3 тысячи "квадратов" охватил ангары в Пискаревском таможенном терминале в Санкт-Петербурге

Вертолет Ми-8 подключили к тушению огня [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Три ангара площадью 2,3 тысяч «квадратов» горят на Пискаревском таможенном терминале в Санкт-Петербурге / Фото: МЧС СПбТри ангара площадью 2,3 тысяч «квадратов» горят на Пискаревском таможенном терминале в Санкт-Петербурге / Фото: МЧС СПб
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Мощный пожар охватил три ангара на территории таможенного терминала на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. В 5:25 часов утра во вторник, 30 июня 2020 года, по адресу дом 15, корпус 2 произошло возгорание. К месту незамедлительно была направлена бригада МЧС. Однако огонь разгорался стремительно быстро.

- На территории промзоны загорелся склад. Из-за угрозы распространения на соседние здания и автомобили в 05:42 пожару присвоили второй номер сложности, а в 06:25 - подняли до №3, - рассказали в пресс-службе МЧС.

С огнем борются более 150 спасателей / Фото: МЧС СПб

С огнем борются более 150 спасателей / Фото: МЧС СПб

Огонь распространялся очень быстро. В качестве подкрепления на пожар в таможенном терминале были направлены 37 единиц техники и 153 человека спасателей. Также на помощь направили вертолет Ми-8 для тушения с воздуха. К месту следует пожарный поезд.

На данный момент горят металлические склады 15х30, 30х60 по всей площади и половина ангара 5х30. Общая площадь пожара составляет 2300 квадратных метров. К месту направлена Передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха.

Также перекрыто движение по Пискаревскому проспекту от КАД в сторону города. На кольцевой тоже пробка.

Мощный пожар на таможенном терминале на Пискаревском в Санкт-Петербурге 30 июня 2020 года.Видео: МЧС СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

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