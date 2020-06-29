Светлана Сурганова выступит в поддержку онкобольного врача из Петербурга

В благотворительном концерте в поддержку травматолога-ортопеда из Петербурга Александра Петрова, страдающего онкологией, 30 июня примут участие известные петербургские инструменталисты и оперные звёзды. Это солистка Метрополитен-опера Олеся Петрова, солист Венской государственной оперы Борис Пинхасович, исполнитель на стеклянной арфе Александр Лемешев , знаменитый Петербургский Дуэт Игоря Заливалова и Софии Бридж, альтист Борис Баринов. Хэдлайнером концерта станет выступление группы «Сурганова и Оркестр».

Напомним: у 51-летнего медика в ноябре прошлого года был выявлен острый В-лимфобластный лейкоз/лимфома. Сейчас он находится на лечении в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова». Врач уже прошел курс химиотерапии с хорошим эффектом, но возник ранний рецидив болезни. Ещё несколько курсов химиотерапии не принесли нужного результата. Трансплантация костного мозга ему не проводилась из-за отсутствия стойкой ремиссии.

Врачи ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова», применив все доступные виды лечения и не получив нужного результата, рекомендуют применить САR-Т терапию как единственный возможный способ добиться ремиссии. Но в России этот метод для лечения взрослых не используется. Требуется дорогостоящее лечение за рубежом (Израиль).

На лечение доктору Петрову нужна сумма 100 000 долларов. Подробнее узнать о том, как помочь доктору Александру Петрову, можно в его группе в социальной сети «ВКонтакте».

Трансляция онлайн гала-концерта будет проходить в социальных сетях и на сайте spbdnevnik.ru