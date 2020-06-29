2020-06-30T11:12:52+03:00
Досуг

Светлана Сурганова выступит в поддержку онкобольного врача из Петербурга

Благотворительный концерт #helpДокторПетров состоится 30 июня в 19.00
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Травматолог-ортопед из Петербурга Александр Петров борется с онкологией. Фото: предоставлено "Петербургским дневником".Травматолог-ортопед из Петербурга Александр Петров борется с онкологией. Фото: предоставлено "Петербургским дневником".
Изменить размер текста:

В благотворительном концерте в поддержку травматолога-ортопеда из Петербурга Александра Петрова, страдающего онкологией, 30 июня примут участие известные петербургские инструменталисты и оперные звёзды. Это солистка Метрополитен-опера Олеся Петрова, солист Венской государственной оперы Борис Пинхасович, исполнитель на стеклянной арфе Александр Лемешев , знаменитый Петербургский Дуэт Игоря Заливалова и Софии Бридж, альтист Борис Баринов. Хэдлайнером концерта станет выступление группы «Сурганова и Оркестр».

Напомним: у 51-летнего медика в ноябре прошлого года был выявлен острый В-лимфобластный лейкоз/лимфома. Сейчас он находится на лечении в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова». Врач уже прошел курс химиотерапии с хорошим эффектом, но возник ранний рецидив болезни. Ещё несколько курсов химиотерапии не принесли нужного результата. Трансплантация костного мозга ему не проводилась из-за отсутствия стойкой ремиссии.

Врачи ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова», применив все доступные виды лечения и не получив нужного результата, рекомендуют применить САR-Т терапию как единственный возможный способ добиться ремиссии. Но в России этот метод для лечения взрослых не используется. Требуется дорогостоящее лечение за рубежом (Израиль).

На лечение доктору Петрову нужна сумма 100 000 долларов. Подробнее узнать о том, как помочь доктору Александру Петрову, можно в его группе в социальной сети «ВКонтакте».

Трансляция онлайн гала-концерта будет проходить в социальных сетях и на сайте spbdnevnik.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пулково возобновляет круглосуточный режим работы
«Лента» запустила сервис экспресс-доставки в Санкт-Петербурге
Обвиняемый в массовом убийстве 18-летней давности окажется в суде Санкт-Петербурга
«Обочечник» на Range Rover обстрелял водителя за отказ уступить дорогу в Санкт-Петербурге
Новый автомобильный завод Hyundai построят в Санкт-Петербурге
Петербурженка отсудила более 1,5 миллионов рублей у клиники за некачественную пластическую операцию
Новая дорога свяжет Санкт-Петербург и Финляндию
Десятки человек станцевали лезгинку у Казанского собора в Санкт-Петербурге
Останки пропавших без вести летчиков во время Великой Отечественной войны нашли в Ленинградской области
Петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях во время ливня 30 июня
Военное следствие проводит обыски по делу об организации преступного сообщества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Новые рейсы в Геленджик и Ставрополь появились в Пулково
Появилось видео горящего автобуса на трассе «Сортавала» в Ленинградской области
Фотографии цветущих лавандовых полей в Ленинградской области появились в социальной сети
Более 15,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Эксперт объяснил, почему тесты часто не выявляют коронавирус
Парень нокаутировал грабителя и снял с него штаны за кражу телефона в Санкт-Петербурге
«Нечем дышать»: Густой дым и едкая гарь окутали Санкт-Петербург ночью 30 июня
Движение по Пискаревскому проспекту от КАД закрыто в связи с пожаром на таможенном терминале
Ветер, дожди и грозы сменили жару в Санкт-Петербурге 30 июня