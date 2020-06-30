Редкие SKODA KODIAQ в Авто Премиуме

Если вы предпочитаете быть единственным в своем роде, цените редкие вещи и любите особый комфорт за рулем автомобиля, эта информация для вас. В дилерских центрах Авто Премиум в Санкт-Петербурге представлены редкие автомобили - ŠKODA KODIAQ SPORTLINE чешского производства в эксклюзивных цветах.

Автомобили оснащены двигателями 2,0 л, TDI (150 л.с.) с интеллектуальной системой полного привода и коробкой DSG-7 и представлены в цветах, возможных только в варианте чешской сборки. Один из ŠKODA KODIAQ – синего окраса Race металлик, доступного только для спортивных моделей RS.

Среди опций базовой комплектации этих редких экземпляров: круиз-контроль с ограничителем скорости, климат-контроль Climatronic (2 зоны), электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold, электронная система курсовой устойчивости, спортивные сидения, для водителя - с электроприводом и памятью настроек, для пассажира - с ручной регулировкой по высоте.

Автомобили оснащены центральными замками KESSY. А еще одним аргументом станет наличие в комплектации аудиосистемы Bolero с голосовым управлением с усилителем голоса.

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE укомплектованы дополнительными опциями: цифровая приборная панель, система выбора режима движения, Driving Mode Selection с Off Road режимом, и, наконец, панорамная крыша с электроприводом, стояночный отопитель с дистанционным управлением, виртуальная педаль для открытия багажника, многофункциональное спортивное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c обогревом.

При покупке с использованием программы Trade-in выгода по цене составит до 115 000 рублей. Дилерские центры дарят при покупке еще и комплект зимней резины.

Больше об автомобилях в наличии можно узнать на онлайн-витрине по адресу: spb.skoda-ap.ru.

Здесь же можно забронировать и внести предоплату за автомобиль.

Шоу-румы группы дилерских центров ŠKODA «Авто Премиум» открыты ежедневно, с 9.00 до 21.00 часов.

+7 (812) 326 97 70 (пр. Энгельса, д. 35),

+7 (812) 326 26 79 (ул. Хасанская, д. 5),

+7 (812) 702 10 02 (ул. Руставели, д. 25/2).

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