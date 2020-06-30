2020-06-30T17:10:13+03:00
Происшествия

Шторм в Санкт-Петербурге 30 июня 2020: Ураганный ветер повалил высокие деревья, ливень затопил улицы

Мощная гроза прогремела в Северной столице днем во вторник, 30 июня 2020 года [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Мощный ливень со штормом повалил деревья и затопил Санкт-ПетербургМощный ливень со штормом повалил деревья и затопил Санкт-ПетербургФото: Артем КИЛЬКИН
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Продолжительные солнечные и знойные дни в Санкт-Петербурге резко сменились непогодой. Днем во вторник, 30 июня 2020 года, в городе усилился ветер, сгустились тучи, забарабанил дождь. Ожидается гроза. Шторм начал сильно бушевать в Северной столице к трем часам дня. Уже повалены несколько деревьев, столбов, а открытые окна в домах стучат со страшной силой.

С 15:40 часов 30 июля в Петербурге льет, как из ведра Фото: Артем КИЛЬКИН

С 15:40 часов 30 июля в Петербурге льет, как из ведраФото: Артем КИЛЬКИН

- Только что упало дерево на 13-линии Васильевского острова прямо на машины, - рассказали петербуржцы в социальной сети.

На Институтском проспекте у дома 16 урана тоже повалил 6-7-метровое дерево, которое рухнуло на дорогу и полностью перекрыло проезд.

Дерево рухнуло прямо напротив администрации Адмиралтейского района Фото: СОЦСЕТИ

Дерево рухнуло прямо напротив администрации Адмиралтейского районаФото: СОЦСЕТИ

Дерево рухнуло прямо напротив администрации Адмиралтейского района Фото: СОЦСЕТИ

Дерево рухнуло прямо напротив администрации Адмиралтейского районаФото: СОЦСЕТИ

Южное шоссе тоже заблокировано деревом. Автомобилистам приходится искать объездные пути. Самостоятельно такой огромный ствол водителям не убрать с дороги.

Частично закрывает проезд дерево по Измайловскому проспекту, рядом с администрацией Адмиралтейского района. На Гамбургской площади натиска ветра не выдержал светофор и упал на перекресток.

Ветер не пощадил даже мощные деревья Фото: СОЦСЕТИ

Ветер не пощадил даже мощные деревьяФото: СОЦСЕТИ

Во многих районах Петербурге заблокированы дороги Фото: СОЦСЕТИ

Во многих районах Петербурге заблокированы дорогиФото: СОЦСЕТИ

На Заневском проспекте 32 дерево упало на провода и рядом с машиной, к счастью никто не пострадал, машина отделалась всего лишь царапинами. Пожарные на месте.

Кроме того, с начала ливня в первые же минуты центр города "поплыл". Вода быстро наполнила тротуары и дороги.

Сообщения о падении деревьев в разных районах города продолжают появляться в соцсетях одно за другим.

Ливень в считанные минуты затопил улицы Фото: Артем КИЛЬКИН

Ливень в считанные минуты затопил улицыФото: Артем КИЛЬКИН

- По состоянию на 16.00 пожарно-спасательные подразделения по СПб совершили 70 выездов (50 угроза падения (падение деревьев), 20 угроза падения слабо закрепленных конструкций.). Пострадали 5 автомобилей, - сообщили в МЧС Петербурга.

Напомним, что ранее петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях. Также в городе закрыли парки и скверы для безопасности.

Сильнейший дождь прошел в Санкт-Петербурге 30 июня 2020: Город поплыл.Степан СТЕПАНОВ, Сергей ВОЛЧКОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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