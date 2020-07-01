Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 1 июля 2020 года: Новые послабления для фитнеса, бассейнов и музеев

Очередные послабления карантинных ограничений в городе и области, новые случаи заражения и летальные исходы: «Комсомольская правда» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на 1 июля 2020 года.

- По состоянию на утро 1 июля в Санкт-Петербурге зафиксированы еще 253 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных достигло 24 207 человек, - сообщает информационный центр федерального Оперативного штаба.

Из общего количества большая часть пациентов выздоровела. 17 130 жителей Петербурга благополучно побороли инфекцию. За сутки врачи выписали еще 254 человека.

Последние данные на утро 1 июля 2020 года. Фото: Яндекс.

К сожалению, вновь увеличилось число смертей. Комиссия по летальным исходам подтвердила гибель еще 31 больного, а общее количество жертв пандемии достигло 1136.

На данный момент в активной фазе болезни остается 5761 горожанин.

Но есть и хорошие новости. Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал распоряжение об очередном смягчении мер. Так, с 6 июля для посещения откроются музеи, выставочные залы, фитнесс-центры и бассейны. Все это наверняка подстегнет туризм. Пока внутрироссийский.

Смогут работать и крупные городские магазины, но не в торговых центрах. Их открытие пока отложено. К вопросу о работе кафе, ТЦ и туристической отрасли пообещали вернуться в ближайшее время.

Одновременно вышел документ о послаблении режима и в Ленинградской области. Там, с 30 июня, разрешается проведение массовых и спортивных мероприятий в «зеленой» зоне. Местные власти смогут открыть автокинотеатры. Изменения коснутся режима работы бань, а также кафе и ресторанов.

Что касается ситуации с коронавирусом, то на 1 июля в области заболели еще 50 человек (4420 всего). 15 жителей Ленобласти за сутки выписаны из больниц, 219 остаются под присмотром врачей. Жертвами COVID-19 числятся 32 пациента.