Оказался опасным преступником: Петербурженка спаслась после нападения мужчины, убившего старушку в парке Александрино

Полиция задержала мужчину, которого в Санкт-Петербурге разыскивали с 23 июня после убийства с ограблением 75-летней пенсионерки в парке Александрино. Ориентировки с фотографиями подозреваемого были распространены по СМИ и социальным сетям. В итоге, в среду, 1 июня 2020 года, мужчина попался. Оказалось, что он опасный преступник с судимостью. Произошло это после очередного ограбления. Однако на этот раз жертве удалось спастись и позвать на помощь.

- 1 июля около 08:10 по телефону 112 поступило сообщение об ограблении женщины в Калининском районе неподалеку от пересечения улиц Верности и Карпинского. Нападавший ударил по голове 51-летнюю женщину и вырвал из рук сумку, а затем убежал, - рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу.

После нападения женщина смогла самостоятельно дойти до ближайшего избирательного участка, где она обратилась за помощью к дежурившему сотруднику полиции.

К делу подключились патрульные, которые, по приметам, вскоре задержали подозреваемого. Тот прятался в кустах неподалеку и осматривал содержимое украденной сумки.

В нем полицейские быстро узнали подозреваемого, которого разыскивают после убийства старушки в парке Александрино. Пострадавшая с множественными колото - резаными ранениями была госпитализирована в больницу в крайне тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась.

Известно, что мужчине 44 года и он ранее был судим. Сейчас он доставлен в следственные органы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788051" frameborder="0"></iframe> Задержан подозреваемый, нанесший смертельное ранение пожилой женщине в парке Александрино.Видео: ГУ МВД по СПб

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