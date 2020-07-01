Список ресторанов, магазинов и кафе, которые закрылись в центре Санкт-Петербурга из-за коронавируса

Эпидемию и карантин пережили не все. Еще в середине мая улицы в центре Петербурга были увешаны объявлениями «Помещение сдается в аренду». Сильнее всего от «коронакризиса» пострадали кафе, рестораны и магазины, разместившиеся в главных туристических улицах. С Невского проспекта исчезли несколько сувенирных, на площади перед аркой Генерального штаба закрылось кафе «Брат». И даже отделение популярного банка напротив. Как пояснил нам владелец помещения, банк решил сосредоточиться на онлайн-услугах.

Под пресс коронакризиса попало больше 80 заведений.Фото: Олег ЗОЛОТО

Не лучше ситуация и на главных «ресторанных» улочках. Так, на Малой Конюшенной, 12 не стало пекарни Pane Bakery. А в здании по соседству выставили на продажу помещение, которое двадцать лет занимал мини-отель «Коралл». Однако, три месяца карантина поставили на бизнесе крест и вынудили хозяина избавиться от убыточного актива. С Малой Конюшенной, 2, съехали Ginza Project и китайский ресторан.

- У Ginza Project закончился срок аренды, и они решили его не продлевать, - пояснила «Комсомолке» собственница помещения, пожелавшая остаться анонимной. - Ресторан же закрылся в самом начале пандемии, потому что занимался поставками продуктов напрямую из Китая — соответственно, наложились и сама ситуация, и отношение клиентов.

На набережной канала Грибоедова, 17, закрылось кафе Barraquito. У расположенного по соседству ресторанчика Gentleman bar дела, судя по всему, тоже идут не лучше: вывески «аренда» на двери нет, но замусоренные ступеньки намекают на то, что по крайней мере в ближайшее время гостей здесь не ждут.

По прогнозам экспертов, уже к осени в центре Санкт-Петербурга может закрыться до 80 % заведений - кафе, ресторанов, магазинов, гостиниц и так далее.Фото: Олег ЗОЛОТО

С Невского, 22 и Невского, 47 пропали магазины книг и сувениров «Республика» - и, кстати, не только с Невского.

- В связи с последними событиями мы были вынуждены закрыть все наши пять точек в городе, - рассказала «Комсомолке» руководитель пресс-службы компании Мария Комендантова. - Это связано с уменьшением количества посетителей и с тем, что нам, к сожалению, не удалось найти компромисс с собственниками помещений по поводу аренды. Но Петербург как рынок мы не покидаем — как только снимут все ограничения, мы немного изменим формат и будет искать новые места. Как скоро «Республика» снова откроется, сказать пока трудно, но мы рассчитываем, что это произойдет в 2021 году.

Магазины сети "Республика" закрылись полностью. Руководство компании обещает вернуть их, но не раньше 2021 года.Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам специалистов, последствия кризиса Петербург будет еще долго ощущать не себе. Ранее специалист по коммерческой недвижимости Владислав Фадеев рассказывал «Комсомолке», что в центре города из двух тысяч коммерческих заведений закрылось 120. А открылось на их месте всего чуть больше сорока — это самый низкий показатель за последние пять лет.

В основном кризис коснулся главных туристических улиц - Невского проспекта, Малой Конюшенной, набережной Фонтанки и канала Грибоедова и других.Фото: Олег ЗОЛОТО

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Под ударом «туристические» заведения

Президент федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид ГАРБАР:

- Есть хорошая поговорка - «цыплят по осени считают». Вот и в нашем случае осень станет своеобразным водоразделом, после которого уже можно будет точно судить, кто сумел выбраться из кризиса, а кто нет. Просто открыться, к сожалению, мало — нужно еще и адаптироваться к новым условиям, погасить кредиты, отдать долги, наладить товарооборот. Полностью исчезнуть с улиц города могут до 80 процентов заведений. В первую очередь – те, что ориентированы на туристов. За сезон — с апреля по октябрь — они обеспечивали себе прибыль, на которую могли спокойно жить все остальное время. Конечно, на месте закрывшихся кафе и ресторанов спустя какое-то время появятся новые, но какого качества они будут – большой вопрос.