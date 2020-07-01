Погода на июль в Санкт-Петербурге 2020: Ждем «макушку лета» и температуру воздуха под плюс 30

Период аномальной жары в Санкт-Петербурге закончился, но это не значит, что вместе с ним закончилось и лето. Тепло и солнце в город еще придут - правда, после небольшого перерыва. Какой будет погода в Санкт-Петербурге в июле 2020 года «Комсомолке» рассказал профессор Российского гидрометеорологического университета, доктор географических наук Валерий Малинин.

- Сухая и жаркая погода, которая установилась у нас в последние дни, была обусловлена мощным антициклоном, - объяснил эксперт. - Сейчас на смену ему спешат циклоны из Северной Атлантики — именно они, в частности, принесли с собой грозу и шторм 30 июня. Такой циклонический характер погоды сохранится в течение ближайшей недели. Днем температура воздуха составил от +20 до +22 градусов, но будет довольно облачно, ветрено и дождливо.

Город выходит на макушку лета - а значит, тепло и солнце к нам еще вернутся.Фото: Артем КИЛЬКИН

Ждет ли нас еще один шторм, подобный тому, что разыгрался в Санкт-Петербурге во вторник, пока что, по словам Малинина, сказать трудно. Но и сбрасывать такую вероятность со счетов не стоит: все будет зависеть от силы атмосферных фронтов, который пройдут через город в ближайшее время.

- Во второй половине июля в Санкт-Петербурге ожидается еще один устойчивый антициклон, - констатирует ученый. - Вместе с ним к нам вновь придет сухая и жаркая погода. Но до новых температурных аномалий, вероятнее всего, дело все же не дойдет: температура будет колебаться в пределах +25 - +28 градусов.

В целом же, по словам Валерия Малинина, вторая половина июля 2020 в Санкт-Петербурге будет теплой и приятной. Именно на нее придется так называемая «макушка лета» - период наиболее высоких среднесуточных температур, после которого погода постепенно развернется на осень.