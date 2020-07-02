2020-07-02T12:30:25+03:00
Общество

«Мы не знаем, кто рядом с нами»: в Роспотребнадзоре объяснили очередной рост числа зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге

Только за один день, с 28 по 29 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге количество заболевших увеличилось на 43 человека
Сергей ВОЛЧКОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге выросло из-за того, что народ расслабился.Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге выросло из-за того, что народ расслабился.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Кривая заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге снова пошла в рост. Если в минувший понедельник, 28 июня, городской оперштаб сообщал о 217 новых заболевших, то уже во вторник цифры по суточному приросту сменились на 253, а в среду – на 262. С чем связаны такие скачки показателей, «Комсомолке» сегодня, 2 июля, рассказали в местном управлении Роспотребнадзора.

- К сожалению, народ расслабился, - констатировали в пресс-службе ведомства. – Люди не соблюдают социальную дистанцию, не носят маски и перчатки в общественных местах. Наши доктора говорили и говорят, что есть бессимптомные носители. Мы не знаем, кто рядом с нами и не можем быть уверены в том, что человек, даже если у него нет никаких внешних симптомов, на самом деле не болеет.

В городе по-прежнему остается много бессимптомных носителей инфекции. Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе по-прежнему остается много бессимптомных носителей инфекции.Фото: Олег ЗОЛОТО

В Роспотребнадзоре также напомнили, что в городе по-прежнему сохраняется масочно-перчаточный режим: согласно последнему постановлению правительства Санкт-Петербурга, носить средства защиты в общественных местах рекомендуется до 12 июля включительно.

На вопрос о том, грозят ли «микро-вспышки заболеваемости «падением» во вторую волну, в ведомстве ответить затруднились – по словам специалистов, все будет зависеть от дисциплинированности народа. Между тем ученые и аналитики имеет по этому вопросу более четкое мнение: так, ранее руководитель рабочей группы по математическому моделированию распространения коронавируса, профессор Алексей Боровков рассказал «Комсомолке», что вопрос со второй волной «практически решен» - а значит, в городе могут снова ввести часть отмененных ранее ограничений и запретов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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