«Она просто ловила машину на дороге»: Брат девушки, которую 9 часов насиловал мигрант, рассказал о нападении

Жители Санкт-Петербурга вот уже несколько дней обсуждают чудовищный случай, произошедший 27 июня в поселке Саперный в Ленинградской области. На улице Дорожной 23-летний мигрант, как сообщалось ранее, 9 часов удерживал и насиловал в своей машине 20-летнюю девушку. Известно, что уроженец Таджикистана напал на беззащитную жертву в полночь, а отпустил лишь в половине 10 утра следующего дня.

Девушка сразу же обратилась в полицию с заявлением. Мерзавца тут же вычислили, задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Как удалось выяснить "КП-Петербург", несчастная до сих пор не может отойти от случившегося.

- Конечно, у нее шок, - пояснил "КП-Петербург" брат девушки. - Я когда приехал в следственный комитет после случившегося, она была вся заплаканная. Сейчас она даже с друзьями не общается. Просто тяжело такое пережить.

Как оказалось, насильника девушка раньше не знала.

- Это абсолютно незнакомый мужчина, - уточняет родственник жертвы. - Она просто ловила машину. Он остановился, согласился подвезти. То есть села она к нему по своей воле. А после этого он напал. Скоро сестра поедет в СКР на допрос. Мы хотим, чтобы его отправили в колонию.

Сейчас родственники опасаются мести или угроз от родственников насильника. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.