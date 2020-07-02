2020-07-02T14:02:27+03:00
Происшествия

«Она просто ловила машину на дороге»: Брат девушки, которую 9 часов насиловал мигрант, рассказал о нападении

После случившегося пострадавшая до сих находится в шоке и ни с кем не общается
Анна СВЕТЛАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Девушка до сих пор в шоке после случившегосяДевушка до сих пор в шоке после случившегосяФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жители Санкт-Петербурга вот уже несколько дней обсуждают чудовищный случай, произошедший 27 июня в поселке Саперный в Ленинградской области. На улице Дорожной 23-летний мигрант, как сообщалось ранее, 9 часов удерживал и насиловал в своей машине 20-летнюю девушку. Известно, что уроженец Таджикистана напал на беззащитную жертву в полночь, а отпустил лишь в половине 10 утра следующего дня.

Девушка сразу же обратилась в полицию с заявлением. Мерзавца тут же вычислили, задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Как удалось выяснить "КП-Петербург", несчастная до сих пор не может отойти от случившегося.

- Конечно, у нее шок, - пояснил "КП-Петербург" брат девушки. - Я когда приехал в следственный комитет после случившегося, она была вся заплаканная. Сейчас она даже с друзьями не общается. Просто тяжело такое пережить.

Как оказалось, насильника девушка раньше не знала.

- Это абсолютно незнакомый мужчина, - уточняет родственник жертвы. - Она просто ловила машину. Он остановился, согласился подвезти. То есть села она к нему по своей воле. А после этого он напал. Скоро сестра поедет в СКР на допрос. Мы хотим, чтобы его отправили в колонию.

Сейчас родственники опасаются мести или угроз от родственников насильника. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«С момента шлепка или поглаживаний преступление уже совершено». Московский адвокат объяснил, почему учителю математики из Перми вынесли столь суровый срок
Валерию Сыропятову за сексуальные домогательства к семикласснице придется провести в колонии девять с половиной лет [аудио] [видео] [эксклюзив]
Новости 24
Жесткая авария маршрутки и грузовика перекрыла движение на трассе М-10 под Санкт-Петербургом
«Ласточки» между Санкт-Петербургом, Валдаем и Старой Руссой начнут ходить с 11 июля
Первый экзамен ЕГЭ пройдет 3 июля в Санкт-Петербурге
В «Петергофе» отменили бумажные билеты для борьбы с пандемией
Жертвами коронавируса стали еще 45 человек в Санкт-Петербурге
12-летнего мальчика накурили наркотиками и изнасиловали в Ленинградской области
Пьяный гонщик на Cadillac утроил несколько ДТП, уходя от полицейской погони в Санкт-Петербурге
Появились еще две жертвы мужчины, убившего пенсионерку в парке Александрино в Санкт-Петербурге
За государственную измену петербуржца посадили на 7 лет в колонию строгого режима
В следственных изоляторах Санкт-Петербурга и области завершилось голосование по поправкам в Конституцию
Петербуржец заказал убийство своего отца ради наследства
35 рейсов отменили в аэропорту Пулково 2 июля
Спрос на официантов вырос в два раза после самоизоляции в Санкт-Петербурге
Почти 16,5 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки