2020-07-02T16:16:28+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Читатели «Комсомолки» смогут проверить здоровье со скидкой

Весь июль в «Клинике позвоночника доктора Разумовского» действуют скидки на прием невролога и ортопеда
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Подписчики «Комсомольской правды» получат скидку 25% на консультации врачей.Подписчики «Комсомольской правды» получат скидку 25% на консультации врачей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Боли в спине и суставах хоть раз в жизни испытывал каждый из нас. Но если раньше подобные проблемы беспокоили в основном пожилых людей, то сегодня они все чаще возникают у людей среднего возраста и даже у молодежи. Эти боли бывают разными - кратковременными или продолжительными, слабыми или интенсивными, но все они значительно снижают качество жизни. А если не обращать внимания на сигналы, которые посылает нам организм, можно и вовсе лишиться привычной подвижности и, возможно, трудоспособности.

Чтобы избежать такого неприятного сценария, за своим здоровьем нужно следить. Хорошую возможность для этого сейчас предлагает «Клиника позвоночника доктора Разумовского». В честь своего 15-летия участник проекта «Клиника года» проводит акцию для всех участников сообществ «Комсомольской правды» во всех социальных сетях: если вы подписаны на нас во Вконтакте, Фэйсбуке или «Одноклассниках», вы сможете получить скидку 25% на первичную консультацию врача-вертеброневролога (специалиста по проблемам болей в спине) и врача-ортопеда (специалиста по проблемам болей в суставах). И поделиться этой скидкой со своими родственниками и друзьями. Чтобы принять участие в акции и сэкономить на обследовании, достаточно при записи на консультацию в «Клинике позвоночника доктора Разумовского» сообщить: «У меня скидка 25% для читателей «Комсомольской правды».

Акция действует до 1 августа 2020 года. Узнать подробности о предложении можно на сайте клиники. Телефон для записи: (812) 649-03-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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