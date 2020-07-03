Ел траву и червяков, пил из ручьев, пережил удар током: Как заблудившийся молодой отец 1,5 недели выживал в лесу Ленобласти

Поиски заблудившегося в лесах Ленинградской области 22-летнего молодого отца Владимира Сафонова закончились хэппи-эндом. Парень пропал 24 июня в полдень и блуждал один без еды и воды почти полторы недели. ЧП произошло, когда Владимир отдыхал вместе с семьей: родителями и женой на озере Комонь у поселка Зеленая Роща Выборгского района. Его родные ушли купаться, а парень решил прогуляться по лесу. Телефон и припасы с собой он брать не стал, решив, что вскоре вернется. Родные его ждали несколько часов, после чего забили тревогу.

Дома молодого отца все это время ждал ребенок. Жена несколько суток оставалась в лесу в поисках мужа. К делу подключились и волонтеры, которые, не жалея сил, не оставляли попыток найти молодого отца. Поисковики несколько раз сообщали, что у них заканчиваются запасы из-за долгих поисков. И вот спустя 10 дней произошло чудо. Владимир нашелся - живой!

Дома парня ждала жена и ребенокФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Да, сегодня ночью я его привез домой, - сообщил радостно "КП-Петербург" отец Владимира Андрей. - Его нашел начальник охраны коттеджного поселка. Сын в этот момент выходил из леса, когда он его увидел. Володя сейчас в не очень хорошем состоянии, его всю ночь обследовали в больнице.

Как оказалось, за эти 10 дней Владимир пережил настоящие экстремальные приключения. Не обошлось и без травм.

Молодой отец вернулся к сынуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Сына током ударило в лесу, - пояснил Владимир. - Он забрался на трансформаторную будку, хотел найти ориентиры и задел провода. Поранены руки, ток прошел через человека, сотрясение мозга. Но в госпитализации, к счастью, он не нуждается.

Выжить в лесу без еды и воды Владимиру удалось благодаря находчивости. Парень сильно истощен.

- Он ел траву, листья, иногда червячков находил, - пояснил отец парня. - Воду пил в ручьях, в канализациях. Он в не очень вменяемом состоянии. Сейчас сын под присмотром матери, отдыхает, спит.

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