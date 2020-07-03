2020-07-03T10:21:44+03:00
Происшествия

Ел траву и червяков, пил из ручьев, пережил удар током: Как заблудившийся молодой отец 1,5 недели выживал в лесу Ленобласти

По словам родственников, чудом нашедшийся семьянин сейчас крайне истощен, но счастлив
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Парень полторы недели блуждал по лесуПарень полторы недели блуждал по лесуФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Поиски заблудившегося в лесах Ленинградской области 22-летнего молодого отца Владимира Сафонова закончились хэппи-эндом. Парень пропал 24 июня в полдень и блуждал один без еды и воды почти полторы недели. ЧП произошло, когда Владимир отдыхал вместе с семьей: родителями и женой на озере Комонь у поселка Зеленая Роща Выборгского района. Его родные ушли купаться, а парень решил прогуляться по лесу. Телефон и припасы с собой он брать не стал, решив, что вскоре вернется. Родные его ждали несколько часов, после чего забили тревогу.

Дома молодого отца все это время ждал ребенок. Жена несколько суток оставалась в лесу в поисках мужа. К делу подключились и волонтеры, которые, не жалея сил, не оставляли попыток найти молодого отца. Поисковики несколько раз сообщали, что у них заканчиваются запасы из-за долгих поисков. И вот спустя 10 дней произошло чудо. Владимир нашелся - живой!

Дома парня ждала жена и ребенок Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дома парня ждала жена и ребенокФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Да, сегодня ночью я его привез домой, - сообщил радостно "КП-Петербург" отец Владимира Андрей. - Его нашел начальник охраны коттеджного поселка. Сын в этот момент выходил из леса, когда он его увидел. Володя сейчас в не очень хорошем состоянии, его всю ночь обследовали в больнице.

Как оказалось, за эти 10 дней Владимир пережил настоящие экстремальные приключения. Не обошлось и без травм.

Молодой отец вернулся к сыну Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молодой отец вернулся к сынуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Сына током ударило в лесу, - пояснил Владимир. - Он забрался на трансформаторную будку, хотел найти ориентиры и задел провода. Поранены руки, ток прошел через человека, сотрясение мозга. Но в госпитализации, к счастью, он не нуждается.

Выжить в лесу без еды и воды Владимиру удалось благодаря находчивости. Парень сильно истощен.

- Он ел траву, листья, иногда червячков находил, - пояснил отец парня. - Воду пил в ручьях, в канализациях. Он в не очень вменяемом состоянии. Сейчас сын под присмотром матери, отдыхает, спит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полторы недели без еды и чистой воды: В Ленобласти нашли живым мужчину, потерявшегося в лесу

22-летнего молодого человека нашла поисковая группа 2 июля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мужчину расстрелял неожиданный гость в квартире в Выборге
Более 18 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Двух рабочих завалило насмерть в колодце в Ленинградской области
Пьяный мужчина на квадроцикле разбился насмерть в лесу в Ленинградской области
Беглов поздравил с Днем ГИБДД инспекторов Санкт-Петербурга
Рецидивист рассказал об убийстве пенсионерки в парке Александрино в Санкт-Петербурге
Суд Санкт-Петербурга отправил рецидивиста, убившего пенсионерку в парке Александрино, в СИЗО
Грозы и ливни уйдут из Санкт-Петербурга 3 июля
Выпускники Санкт-Петербурга 3 июля сдадут первый ЕГЭ
80 килограммов тротила и оружие времен войны изъяли у «черных копателей»
Беглов рассказал, сколько детских лагерей откроют до конца лета
Пожар произошел на химическом заводе «ФосАгро» в Волхове
Лаунж-бар и караоке задымились на Васильевском острове
Крепость «Орешек» откроется для посещения с 3 июля
После ДТП с рассыпанным пивом и маршруткой, восстановлено движение по Московскому шоссе
Петербургские «Ряды» уходят из Москвы
Грибной сезон начался в Ленинградской области
Гвардейцы спасли молодого парня от полета в Неву
IKEA передумала открывать третий магазин под Санкт-Петербургом
В Пулково прокомментировали запрет полетов за границу до 1 августа
Два человека пострадали при пожаре на улице Подводника Кузьмина
Стало известно, кто будет судить матч «Зенита» с «Краснодаром»