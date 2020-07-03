«Почему Ивлеева ездит на дорогой машине, но не может купить родителям дом»: Мать блогерши ответила на нападки поклонников

Популярная блогер Настя Ивлеева, зарабатывающая миллионы на рекламе и работе телеведущей, сделала свою карьеру сама. Когда-то девушка из небольшой деревеньки Разметелево в Ленинградской области была обычным мастером по маникюру, потом перебралась в Санкт-Петербург и пошла на повышение - стала официанткой. Заработав свой первый миллион рублей (на самом деле ей эту сумму дали взаймы, - примеч.Ред.), она вложила его в свой бизнес и... прогорела. После этого она стала развивать свой Инстаграм, куда выкладывала смешные видео со своим участием. Проект оказался таким успешным, что сегодня Настя - одна из самых популярных и богатых интернет-див, также она является женой певца Элджея.

Рекламные контракты с Ивлеевой теперь начинаются от миллиона. Она ни в чем себе не отказывает и, после переезда в Москву, живет на всю катушку. Дорогие машины, экзотические путешествия, брендовая одежда... А вот мама и брат Насти по-прежнему ютятся в небольшой квартире в Ленобласти. На днях Настя их проведала, а видео о своей поездке в Разметелево под названием "Бандитский Петербург" выложила в блог. Ролик, где блогерша мчит по сельской дороге на новеньком BMW, а затем заходит в простенькую квартиру к маме, посмотрели сотни тысяч человек. Подписчики сразу же обратили внимание на простенькую обстановку в доме родительницы и поспешили упрекнуть Настю в эгоизме.

Настя Ивлеева в гостях у мамы Фото: youtube.com/БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ / VLOG

- Не понимаю, почему Настя не покупает новый дом для своей семьи? - возмутились подписчики. - Машина, на которой она ездит, стоит, как новая квартира.

- Потому что она жадная! - тут же поддержали вопрос другие поклонники Насти.

В этом доме живет мать Насти ИвлеевойФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С этим же вопросом "КП-Петербург" обратилась к маме Насти, но женщина восприняла наш звонок в штыки.

- Господи, какой бред! - возмутилась Наталья Анатольевна.

Мать Насти, как оказалось, очень скромная и не хочет уезжать из родной деревни. Раньше она тут работала продавцом в магазине за зарплату в 30 тысяч рублей, но потом уволилась.

Настя с мамой и братомФото: СОЦСЕТИ

- У нас очень любящая, хорошая семья. Я не инвалид, чтобы меня часто навещать. У нас все замечательно. У меня прекрасная любящая дочь, - объясняла ранее "КП-Петербург" мать Ивлеевой.

К слову, Настя действительно не забывает своих родных и часто приезжает в Разметелево. Об этом рассказывают и местные жители, которые каждый раз прибегают к дому Ивлеевой, чтобы успеть с ней сфотографироваться. По их словам, в этом Настя им никогда не отказывает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/713572" frameborder="0"></iframe> Как Ивлеева попала из деревни в список Forbes.Пока мать доила коров, Настя Ивлеева нянчилась с братом. Рассказываем, как девушка из деревни попала в список Forbes

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