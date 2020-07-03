2020-07-03T17:08:46+03:00
Общество

УРАЛСИБ создал безопасное подтверждение операций в онлайн-каналах для бизнеса

Использование PayControl позволяет эффективно противостоять наиболее актуальным атакам на клиентов
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УРАЛСИБ создал безопасное подтверждение операций в онлайн-каналах для бизнеса.УРАЛСИБ создал безопасное подтверждение операций в онлайн-каналах для бизнеса.
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Банк УРАЛСИБ повысил безопасность интернет-банка и мобильного банка для юридических лиц, предоставив пользователям сервисов дистанционного банковского обслуживания возможность мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl.

Платформа PayControl была разработана резидентом IT-кластера Фонда «Сколково» российской компанией SafeTech.

Внедрение данного решения в интернет- и мобильный банк для юридических лиц обеспечило клиентам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» возможность легко и безопасно совершать финансовые операции на своем смартфоне:

- без использования дополнительных устройств (токенов или смарт-карт, генераторов паролей);

- без ручного ввода реквизитов платежа и кодов подтверждения;

- без задержек и отмены операций, связанных с ожиданием или недоставкой SMS-сообщений и Push-уведомлений;

- одним движением по экрану смартфона.

Основное преимущество PayControl, отмечают в компании, заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Он привязывается к реквизитам транзакции, и даже его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Использование PayControl позволяет эффективно противостоять наиболее актуальным атакам на клиентов: перехват одноразовых кодов подтверждения в SMS и Push, использование зловредного программного обеспечения на компьютерах и мобильных устройствах пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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