Герман Греф: «У меня сейчас самая интересная работа в жизни»

О работе в кризис

Ту работу, которая была проведена в последние месяцы, Герман Греф считает беспрецедентной.

- Никогда не сталкивался с тем, чтобы вдруг происходил стопроцентный обрыв в 11 отраслях, пострадавших от коронавируса. В них практически иссяк финансовый поток, - говорит глава Сбербанка. - Дни и ночи шел поиск решений по реструктуризации. Члены правительства буквально ночевали у нас, мы не вылезали из Белого дома, ища варианты выхода из этой ситуации. Кабмин работал без преувеличения по 20 часов в сутки. Требовались оперативные решения.

О смене правительства

Греф заявил, что смена правительства стала для него «безусловно неожиданной». Правда, не уточнил, насколько позитивными были изменения.

- У меня хорошие, уважительные отношения с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Но такими они были и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Эти люди очень разные. Не хотел бы сравнивать. По себе знаю, насколько тяжел труд в правительстве, и не готов ни в кого бросать камень, - говорит финансист. - Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация.

Об обнулении президентских сроков

Герман Греф заявил, что поддерживает эту инициативу, но имеет «свое восприятие этой коллизии».

- У Путина наверняка есть определенный план, мне не кажется, что Владимир Владимирович собирается долго находиться у власти. Впрочем, говорю о личных ощущениях, которые ничем не подкреплены, - уточнил глава Сбербанка.

О рубле

- Если не будет неожиданностей с коронавирусом, рубль укрепится. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года 60–62 долларов США за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару. Пока тенденции таковы. Никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться. Сейчас сказал бы так: при плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации.

О расставании с «Яндексом»

Президент Сбербанка заверил, что компании сохранили хорошие отношения и ничего не делили.

- Надо объективно посмотреть на развитие совместных проектов. «Яндекс.Деньгам» уже семь лет. Компания выросла в капитализации во много раз и точно останется в системе «Сбера». У нее большой запас кэша на балансе. Там все в порядке. «Яндекс.Маркет» в период кризиса тоже мощно добавил в развитии. В целом там трудится неплохой менеджмент… Не сказал бы, будто мы что-то не поделили. У нас сохраняются хорошие отношения, - считает Герман Греф.

О собственных амбициях

На вопрос журналиста, «не тесно ли ему в банке», пусть даже это «Сбер», Греф ответил отрицательно.

- У меня сейчас самая интересная работа в жизни. Вечно буду благодарен президенту Путину, что отпустил из правительства. Вот это было тяжело! Все мои слезы про коронавирус - ничто по сравнению с работой министром. Работу в новом составе правительства мне предлагали, однако у меня не осталось на это физических сил, - добавил Герман Греф.