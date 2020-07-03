«Искали даже у сектантов»: Молодой отец 8 дней питался червями, чтобы выжить в лесу

Обычная семейная вылазка к озеру обернулась для 22-летнего отца из Ленобласти Владимира Сафонова приключением, достойной голливудской экранизации. Парень 24 июня вместе с родственниками отдыхал у поселка Зеленая Роща Выборгского района. Пока все купались, Владимир решил отлучиться в лес по нужде и больше не вернулся. Родные ждали его час, два, пошел третий. И тогда они поняли, что пора бить тревогу.

«ИСКАЛИ У СЕКТАНТОВ»

- Я был на работе, когда мне позвонили и сказали, что сын пропал, - вспоминает отец Владимира Андрей Сафонов. – Я сразу же примчался к озеру - так и начались наши поиски. Мы круглыми сутками прочесывали лес с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт». Но – никаких результатов. В итоге мы даже обратились к экстрасенсам и гадалкам! В таком отчаянном состоянии веришь во все…

Парень 8 дней жил в лесу без еды и чистой водыФото: СОЦСЕТИ

Колдуны сразу дали след, не лишенный мистики. По их версии в лесу был каменный могильный крест, возле которого живут некие сектанты, - ищите Владимира у них.

- Мы думали, может, они его приютили, надеялись, но нет, - продолжает Андрей. – Была куча версий, куда он мог пойти, что могло с ним случиться. Перебирали все, но найти его так и не давалось. В итоге у волонтеров начали заканчиваться припасы, но мы бросить поиски не могли. Дома Вову ждала 1,5-годовалая дочка.

«ПОСЛЕ УДАРА ТОКОМ ЛЕЖАЛ БЕЗ СОЗНАНИЯ»

Родственники были в отчаянии. Но вот, спустя 8 дней, Владимир нашелся – живой! Молодой отец до сих пор в шоковом состоянии, поэтому говорить с прессой пока не может. Но своим родным он кратко рассказал, что пережил за эти дни.

- Сын пошел в лес по нужде, а потом захотел погулять по лесу. И догулялся до того, что заблудился, - вздыхает отец парня. - Он пытался найти выход из леса. Ближе к вечеру увидел какую-то высоковольтную вышку. Попытался забраться на нее, чтобы посмотреть окрестности. И его там шибануло током. Шибануло хорошо: у него ожоги на руках, пробитые электричеством пальцы. От удара при этом он еще и упал с высоты 3-4 метра. Говорит: «Сколько пролежал на земле - не знаю, меня как парализовало». Хорошо еще, что сердце молодое и крепкое - выдержало.

Отца дома ждала маленькая дочкаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

От мощного удара током и падения с высоты Владимира сильно дезориентировало. Это и сказалось на его дальнейших блужданиях по лесу.

- Когда он очухался, был в полном неадеквате, - поясняет Андрей. - Бродил кругами, периодически куда-то выходил. Питался травой, листьями, червяками, воду находил в ручьях, пил все, что попадалось. Спал прямо на земле, потом находил какие-то заброшенные дома, там отдыхал. Костер не разводил, спичек не было. Говорит, что очень сильно мешали дожди и грозы. Они у нас ведь 2-3 дня были.

Как оказалось, Владимиру через пять дней блужданий удалось даже выйти к Финскому заливу – в 10 километрах от места пропажи. Там он искупался и пошел обратно в лес. Правда, на берегу забыл свои документы. Это во многом его и спасло.

«ПОМОГЛИ ВЫЖИТЬ МЫСЛИ О ДОЧЕРИ»

- Мне позвонил начальник охраны коттеджного поселка Игорь, - с радостью вспоминает тот день отец Володи. - Они нашли документы, положили к себе в сейф, так как поначалу думали, что просто кто-то потерял. А потом Игорь увидел наши ориентировки и набрал меня. Я к нему приехал, мы там камеры посмотрели, заметили, в какую сторону он ушел. И потом, на следующий день, начальник охраны решил проехать по этим местам. Там в лесу он и наткнулся на моего сына. В 15 километрах от места пропажи.

Парень питался травой и червякамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отец сразу же приехал за сыном. Вид у него был болезный. Но главное - живой! Его сразу же повезли в больницу.

- Сын бродил по лесу 8 дней, а он думал, что только трое суток - удар током сказался, - поясняет отец. – У него сотрясение мозга, ожоги, похудел сильно – килограммов на 10. Он, конечно, вообще не в очень адекватном состоянии сейчас. Но нас узнал, мы все плакали при встрече. Сразу же поехал к дочке. Она счастлива! Я думаю, что сыну помогло то, что он служил в десантно-штурмовом батальоне по контракту два года. Много прыжков с парашютом совершил, он обучен выживанию в лесах. Но самое главное, что поддерживало сына, с его слов, - это мысли о семье. Говорит, все время думал о жене и дочке. Если бы не удар током, он бы быстрее сообразил, как выйти к людям. А так он просто потерянный бродил. Сейчас просит прощения у нас. Но главное, что живой! Остальное все поправимо.

КОМПЕТЕНТНО

- Для лета - это случай не уникальный, - пояснил Максим Штыб, спасатель, инструктор по первой помощи. - Такие случаи бывают почти каждый год, сложно выжить осенью и зимой. При холоде организм быстрее устает. Летом можно спать в тепле. На минимальной подпитке организм может работать. Самое главное - есть вода. Пища - это не самое страшное для организма. Но если вы все же потеряли, главное - это не есть незнакомые ягоды, траву и грибы.

Парень сейчас дома с мамойФото: СОЦСЕТИ

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПОХОДУ

- Лучше всего взять с собой мобильный телефон и отдельно навигатор

- Обязательно возьмите спички и запас воды

- Изучите местность и возьмите компас

- Одевайтесь в яркую одежду, избегайте форму цвета хаки

- Предупредите своих родственников о походе

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ В ЛЕСУ

- Когда заходите в лес, запомните, с какой стороны солнце. Если оно справа от вас, то при выходе в этом же направлении, оно должно оказаться слева.

- Если у вас есть с собой мобильный телефона, наберите спасателей по номеру «112». Расскажите оператору, где именно вы вошли в лес и что вы видите по сторонам от себя.

- Остановиться и не продолжать углубляться в лес.

- Осмотритесь по сторонам и определите стороны света. Если встанете в полдень спиной к солнцу, то север покажет ваша тень, запад будет по левую руку, а восток по правую.

- Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вдоль них вниз по течению, этот путь практически всегда приводит к людям.

- Во время движения оставляйте за собой следы. Это могут быть зарубки на деревьях, сломанные ветки или сброс ненужных вещей.

- Лучше всего идти на звук. Шум трактора слышно за 3-4 километра, идущий поезд за 10 километров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ел траву и червяков, пил из ручьев, пережил удар током: Как заблудившийся молодой отец 1,5 недели выживал в лесу Ленобласти

По словам родственников, чудом нашедшийся семьянин сейчас крайне истощен, но счастлив (подробности)