Парад аквабайкеров прошел по рекам Петербурга

28 июня в Петербурге начался долгожданный сезон навигации, который пришлось отложить из-за коронавирусной пандемии. Сегодня, 4 июля, аквабайкеры города на Неве прошлись по еще недавно пустевшим рекам и каналам парадом.

Шествие аквабайкеров собрало десятки любителей водных покатушек. Колонну возглавила моторная лодка службы безопасности на водах. Под рев байков, плеск волн и оханье очевидцев экстремалы двинулись в 13:00.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788693" frameborder="0"></iframe> Аквабайкеры прокатились по рекам и каналам Петербурга.

Как сообщает петербургское Агентство внешнего транспорта, кольцевой маршрут парада аквабайкеров пролегал по Малой и Большой Невке, Неве, Кронверкскому проливу и Фонтанке.

Облить зевак на набережных у байкеров не получилось: двигаться пришлось в медленном темпе и с соблюдением дистанции. А вот помахать народу рукой или даже флагом – запросто. С собой многие «морские волки» взяли по спутнику или спутнице.

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