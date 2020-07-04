2020-07-04T15:00:33+03:00
Общество

Парад аквабайкеров прошел по рекам Петербурга

Так любители водных покатушек отпраздновали долгожданное открытие навигации [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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С собой многие «морские волки» взяли спутников и хорошее настроениеС собой многие «морские волки» взяли спутников и хорошее настроениеФото: Скриншот с видео
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28 июня в Петербурге начался долгожданный сезон навигации, который пришлось отложить из-за коронавирусной пандемии. Сегодня, 4 июля, аквабайкеры города на Неве прошлись по еще недавно пустевшим рекам и каналам парадом.

Шествие аквабайкеров собрало десятки любителей водных покатушек. Колонну возглавила моторная лодка службы безопасности на водах. Под рев байков, плеск волн и оханье очевидцев экстремалы двинулись в 13:00.

Аквабайкеры прокатились по рекам и каналам Петербурга.

Как сообщает петербургское Агентство внешнего транспорта, кольцевой маршрут парада аквабайкеров пролегал по Малой и Большой Невке, Неве, Кронверкскому проливу и Фонтанке.

Облить зевак на набережных у байкеров не получилось: двигаться пришлось в медленном темпе и с соблюдением дистанции. А вот помахать народу рукой или даже флагом – запросто. С собой многие «морские волки» взяли по спутнику или спутнице.

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В Петербурге появился союз аквабайкеров

Некоммерческое объединение «Аквабайкеры Невы» появилось в Петербурге. Невско-Балтийский союз содействия, координации и развития водно-моторного спорта на аквабайке зарегистрировали еще в декабре прошлого года, но активную работу он развернул только сейчас. На сайте союза открыли прием заявок будущих членов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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