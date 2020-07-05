«Исчез под водой, когда мимо шли корабли»: В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, упавшего с Володарского моста

Мужчину, упавшего с Володарского моста в Неву в Санкт-Петербурге, очевидцы заметили в ночь на воскресенье. По их словам, все случилось около 4 часов утра. После падения мужчина выжил и даже сумел какое-то время продержаться на воде. Более того, люди видели, как он поплыл!

- Проплыл примерно 200 метров вниз по течению, а потом пропал из вида – он исчез под водой в тот момент, когда по Неве проходили корабли, - вспоминают очевидцы ЧП.

Что послужило причиной происшествия, теперь предстоит разбираться спасателям. Сейчас они проводят поиски на месте случившегося и выясняют, выжил ли упавший с моста человек.

Ранее петербурженка стала свидетельницей другого водного ЧП. Она заметила тело голого мужчины, плывущее по Обводному каналу. Девушка сняла происходящее на видео и прислала в редакцию «КП-Петербург».