2020-07-05T12:07:33+03:00
Происшествия

«Исчез под водой, когда мимо шли корабли»: В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, упавшего с Володарского моста

На месте происшествия работают спасатели
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Неизвестный спрыгнул с моста примерно в 4 часа утра 5 июляНеизвестный спрыгнул с моста примерно в 4 часа утра 5 июляФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Мужчину, упавшего с Володарского моста в Неву в Санкт-Петербурге, очевидцы заметили в ночь на воскресенье. По их словам, все случилось около 4 часов утра. После падения мужчина выжил и даже сумел какое-то время продержаться на воде. Более того, люди видели, как он поплыл!

- Проплыл примерно 200 метров вниз по течению, а потом пропал из вида – он исчез под водой в тот момент, когда по Неве проходили корабли, - вспоминают очевидцы ЧП.

Что послужило причиной происшествия, теперь предстоит разбираться спасателям. Сейчас они проводят поиски на месте случившегося и выясняют, выжил ли упавший с моста человек.

Ранее петербурженка стала свидетельницей другого водного ЧП. Она заметила тело голого мужчины, плывущее по Обводному каналу. Девушка сняла происходящее на видео и прислала в редакцию «КП-Петербург».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
18-летняя петербурженка попросила полицейских не наказывать мужчину, который ее «изнасиловал»
В Ленинградской области ищут троих подростков, которые ушли из дома и не вернулись
275 человек в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом за минувшие сутки
Петербуржцы выстроились в длинные очереди, чтобы попасть в Ботанический сад
За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 17 тысяч человек
ОМОН проведал отдыхающих на улице Рубинштейна в ночь на 5 июля
Синоптики рассказали, когда в Санкт-Петербурге закончатся дожди
«Водоканал» просит водителей избегать низких участков дорог из-за надвигающегося ливня
Пенсионер купил путевку в Турцию и остался без денег и отдыха
В воскресенье, 5 июля, в Петербурге ждут ливни и грозы
В прудах парка Сосновка утонул мужчина
Восьмерых жителей Всеволожска задержали за незаконный митинг за сохранение Песчанки
В Петербурге от коронавируса погиб еще один медик
В Петербурге заметили красного голубя
Продавец «элитного постельного белья» обокрал трех пенсионерок
Щенок по кличке Север поступил на службу в полицию Петербурга
Гостиный двор открылся для петербургских покупателей
Приезжий из Пскова сжег «Инфинити» молодой петербурженки
60 петербуржцев выздоровели благодаря антиковидной плазме
Пенсионер из Гостилиц убил и вывез на свалку своего зятя
Ленобласть выдаст 1,3 миллиона рублей на лучший молодежный проект
Пятеро сотрудников петербургской таможни попались на миллионных взятках
Эвакуаторщик из Петербурга подрабатывал сдачей автомобилей на запчасти
В ночном пожаре на севере Петербурга погибла пенсионерка
19 532 человека обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки
На Полтавской из-под асфальта забила вода
В Карелии подтвердили еще 48 случаев заражения коронавирусом