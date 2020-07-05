«Сколько было счастливых моментов»: Милана Тюльпанова вспомнила погибшего отца и поделилась секретными снимками

Милана Тюльпанова опубликовала в социальных сетях фотографии своих родителей и написала, что сегодня, 5 июля 2020 года, они могли бы отпраздновать жемчужную свадьбу – 30 лет совместной жизни. Однако отец Миланы - сенатор Вадим Тюльпанов - не дожил до знаменательной даты три года: 4 апреля 2017 года он погиб при загадочных обстоятельствах, ему было всего 52 года.

- Смотрела альбомы и меня унесло куда-то далеко в воспоминания. Время пролетело так быстро на самом деле. На некоторых фотографиях нас, детей, еще нет и в помине. Зато, какие вы молодые красивые и любите друг друга, - прокомментировала снимки Милана. - Редкость - прожить практически всю жизнь вместе и быть опорой друг другу при любых обстоятельствах. Смотрю и радуюсь, сколько было счастливых моментов, сколько путешествий, поездок, друзей в их жизни, мы с братом, в конце концов.

milana_tulpanova Сегодня мои родители могли бы отпраздновать свою жемчужную свадьбу

По фотографиям, сделанным в разное время, видно, что Наталья и Вадим любили повеселиться и были еще теми модниками. Особенно на снимках выделяется сенатор со своей страстью к цветным рубашкам с яркими узорами.

К сожалению, в личной жизни самой Миланы не все так радужно, как у ее родителей. Напомним, через полтора месяца после гибели отца футболист Александр Кержаков бросил ее с грудным ребенком. Год назад пара официально развелась. Недавно девушка рассказала Агате Муцениеце, как отдала все имущество бывшему мужу лишь бы он от нее не уходил.

По словам самой Тюльпановой, она пока не торопится обзаводиться новыми отношениями. Чего не скажешь о Кержакове, который уже давно, судя по соцсетям, нашел себе новую возлюбленную.