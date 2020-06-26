2020-06-26T20:51:39+03:00
Звезды

«Так даже животные не делают»: Милана Тюльпанова пожаловалась Агате Муцениеце на бывшего мужа Александра Кержакова

Женщина в красках рассказала, как он после развода забрал все имущество
Агния ПЕРОВА
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Тюльпанова призналась, что Кержаков для нее был «эпицентром вселенной».Тюльпанова призналась, что Кержаков для нее был «эпицентром вселенной».
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Новые подробности о разводе футболиста Александра Кержакова и участницы 7 сезона шоу «Холостяк» Миланы Тюльпановой продолжают будоражить общественность. На этот раз экс-возлюбленная спортсмена призналась, что не боролась за имущество, которое ей принадлежало по закону. По ее словам, Александр, зная о ее психологических проблемах после смерти отца и их расставании, ей лихо манипулировал.

- По идее то, что мы должны были поделить по палам: деньги, недвижимость, я все отдала. Я была созависимой от него. Единственное, что хотела в этой жизни – не расходиться с ним, - заявила Милана в интервью Агате Муцениеце, которая сама только что развелась с Павлом Прилучным. - Это болезнь головы. Это болезнь человека, который жертва. И с этим нужно бороться, чтобы искоренить в себе.

Вспоминая свой брак, она отметила, что Александр был для нее «эпицентром вселенной».

- Если бы у меня в тот период спросили, что для меня самое ценное, я бы назвала ни маму, ни папу, а бывшего мужа, - поделилась Тюльпанова.

В интервью она рассказала, что долго избегала Кержакова, даже когда тот приходил к сыну. Петербурженка боялась новых манипуляций с его стороны.

- Осенью прошлого года мы подписали мировое соглашение. До этого с ним не виделись очень долго. Он сидел грустный, с двумя морщинами на лбу, помятый. Было видно, что он несчастлив. И в жизни чего-то такого хорошего, от чего бы он мог кайфовать, не происходит. И я поняла, что ничего не екает. И выдохнула, - с улыбкой сказала она.

Брак супругов продлился три года. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Брак супругов продлился три года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На вопрос Муцениеце, получилось ли ей простить экс-супруга, она сказала, что нет.

- И не думаю, что это когда-то произойдет. Учитывая то, как он себя повел: у меня погиб папа, через 6 дней я родила и через месяц Саша ушел. Я не знаю, как можно прощать такое. Сколько бы не пыталась, не могу. Так даже животные не делают, - аргументировала Милана.

И если у Кержакова уже давно появилась новая спутница, судя по фотографиям в Instagram, то Тюльпанова не торопится обзаводиться отношениями.

- Сейчас я научилась сосуществовать с собой наедине. А у меня этого не было с 17 лет. Для меня это тоже новые чувства. Должно пройти какое-то время, чтобы я стабилизировалась, - подытожила она.

Напомним, развод Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой был долгий и болезненный. Прожив в браке три года, влюбленные решили расстаться. Экс-футболист признавался, что устал от пьянок Миланы, в итоге забрал их общего ребенка к себе. Наняв звездного адвоката Александра Добровинского, Тюльпановой удалось вернуть ребенка и взыскать приличные алименты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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