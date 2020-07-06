2020-07-06T12:21:37+03:00
Общество

Петербуржцы вышли из сети

Индекс цифровой активности горожан за первый летний месяц резко упал
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Петербуржцы вышли из сети.Петербуржцы вышли из сети.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Количество обращений петербуржцев к цифровым решениям в июне 2020 года существенно снизилось – с 76 до 44% превышения над средними показателями 2019 года. Об этом сообщает ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС.

Наиболее сильное падение показали образовательные платформы, что, в первую очередь, связано с окончанием учебного года у школьников и студентов. К ним 30 июня жители Петербурга обращались на 23% реже, чем в среднем в 2019 году.

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Несмотря на ослабление карантинных мер, кинотеатры и торговые центры в городе остаются закрытыми. Поэтому наиболее популярными ресурсами у петербуржцев остаются онлайн-кинотеатры и интернет-магазины. Ими горожане пользовались в 2-2,5 раза чаще, чем в прошлом году.

В июне 2020 года в Петербурге значительно снизилось использование услуг видеоконференцсвязи и сервисов для удаленной работы – если в рабочий день 30 апреля такими сервисами пользовались почти в 2 раза чаще, чем в 2019 году, то 30 июня рост по сравнению с 2019 годом зафиксирован на уровне 16%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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