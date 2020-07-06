Огненное шоу и молчаливый Азмун: Как в аэропорту Пулково встречали чемпионов России по футболу 2020 команду «Зенит»

Такой шумной и яркой толпы, какая собралась перед зданием посадочного терминала "Пулково-2" ночью 6 июля, Санкт-Петербург не видел уже давно. На небольшом асфальтовом пятачке собралось несколько тысяч болельщиков, объединенных одним стремлением - поприветствовать футбольный клуб "Зенит", второй раз подряд ставший Чемпионом России.

"Зенит" прилетел из Краснодара в Санкт-Петербург ночью 6 июля.Фото: Артем КИЛЬКИН

На первую строчку сине-бело-голубых вознес матч с "Краснодаром". Игра выдалась невероятно острой и напряженной, но несмотря на все трудности и отчаянное сопротивление хозяев поля зенитовцы буквально вырвали у них победу со счетом 4:2. Результаты матча стали известны около 22:30 - и с этого момента на площади перед терминалом начала собираться толпа. Фаеры, униформа, флаги, фирменные шарфы и толстовки - все как положено. Грохот барабанов и оглушительные футбольные кричалки были слышны - мы замеряли! - за три километра.

Поклонники клуба подготовились ко встрече основательно.Фото: Артем КИЛЬКИН

Фаеров не жалели.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я за "Зенит" болею с восьмидесятых! - с трудом перекрикивая рев толпы, рассказал нам один из фанатов Михаил. - И детям своим это стараюсь привить. Сегодня вот пришел с сыном и внуками - у нас, можно сказать, целый семейный подряд!

От объятий с футболистами фанатов сдерживал коронавирус и сотрудники полиции.Фото: Артем КИЛЬКИН

Площадку с трех сторон прикрывали автозаки и отряды ОМОНа в полной экипировке. Впрочем, обошлось без эксцессов - на наших глазах только один перебравший спиртного фанат полез "разбираться" с бойцами, но был оперативно скручен своими же и подвергнут долгой воспитательной беседе.

Сине-бело-голубая толпа была не только яркая, но и шумная.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Что-то мало народу сегодня, - поделился с нами один из болельщиков - тоже из "старой гвардии", судя по толстовке с надписью "Зенит-1980". - В прошлом году раз в пять больше было. Наверное, время позднее - тогда-то команда что-то около полуночи прилетала.

У всех было крайне добродушное настроение. Ну, или почти у всех.Фото: Артем КИЛЬКИН

Как бы то ни было, скучать фанатам не давали - барабанщики умело заводили толпу, а сами болельщики, не стесняясь в выражениях, перебирали футбольные кричалки (досталось всем - и ЦСКА, и "Спартаку" и прочим) и устраивали переклички. Каждое объявление ведущего - самолет пошел на снижение, приземлился, команда показалась в дверях терминала - собравшиеся на площади встречали оглушительным ревом и аплодисментами.

Несмотря на поздний час, встречать Семака пришли и двое его детей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Наконец, когда напряжение достигло пика, они появились на ступенях - герои современного футбола во главе с тренером Сергеем Семаком. Несмотря на то, что за плечами у ребят был непростой матч, они вовсе не выглядели измотанными - наоборот, едва показавшись, принялись прыгать, обниматься друг с другом и сканировать "Зенит" - чемпион!". Фанаты охотно подхватили - на несколько минут все в округе потонуло в алых огнях и желтом дыму.

Чемпионы не расставались с колонкой - всю дорогу они слушали свой гимн в исполнении группы "Ленинград".Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот Сергей Богданович, как и всегда, оказался сдержан. Хотя уж кому-кому, а ему сегодня прыгать от счастья сам бог велел - мало того, что команда во второй раз подряд взяла чемпионство, так еще и внучка родилась!

- Знаете, как говорят: "самый трудный матч - следующий", - обратился Семак к болельщикам. - В среду, 8 июля, у нас игра с "Сочи". Вот после нее и порадуемся и отпразднуем - все вместе.

Это была яркая ночь!Фото: Артем КИЛЬКИН

После Семака микрофоном завладел капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович. Защитник носился по площадке перед терминалом и требовал сказать пару слов то Артема Дзюбу, то героя сегодняшнего матча Сердара Азмуна. Но Дзюба принялся сканировать кричалки, а Азмун и вовсе заскромничал и от блиц-интервью с капитаном отказался.

Чуть позже - после всех церемоний и десятка мощных многоголосых "зарядов" Сергей Семак коротко выступил перед теснящейся за ограждением прессой. Главный вопрос, который волновал журналистов, угадать нетрудно: "что почувствовали, когда стали дедушкой?"

Расходиться пришлось под утро.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я старался не акцентировать на этом внимание команды, - признался тренер. - И сам больше сосредоточился на предстоящей игре. Конечно, ребята подходили, поздравляли - но главным подарком стало наше чемпионство. Всё вместе сделало этот день незабываемым.

Впрочем, по словам Семака, расслабляться пока рано: то, что с чемпионством все уже решено, не дает команде права относиться к предстоящему матчу с "Сочи" спустя рукава.

- Мотивация у нас не титулы, а победа, - отметил тренер. - Все, ребята, извините, пора - поеду высплюсь. Устали все смертельно.

Футболистов повезли по домам отсыпаться.Фото: Артем КИЛЬКИН

Спустя еще несколько минут автобус команды "отчалил" от терминала, увлекая за собой толпу фанатов - люди буквально висли на бортах и умоляли Бранислава Ивановича или Сердара Азмуна дать им "пять" через стекло. А когда автобус, вырулив на поворот, на несколько секунд остановился - забыли кого-то из персонала - с готовностью еще раз проорали в открывшиеся двери "Зенит" - чемпион!"

Впрочем, суматоха быстро улеглась - буквально через десять минут после окончания церемонии на площади не осталось никого. Все отправились отдыхать, и это правильно - для матча с "Сочи" силы понадобятся и футболистам, и болельщикам.