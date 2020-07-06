«Ненавижу тебя, мразь»: Интимную переписку доцента Соколова с его любовницей Ещенко обнародовали в суде

В суде Санкт-Петербурга продолжают рассматривать уголовное дело 64-летнего доцента СПбГУ Олега Соколов, обвиняемого в убийстве 24-летней возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко. На прошлом суде историк устроил истерику и потребовал огласить в суде его интимную переписку с жертвой. Бывший преподаватель кричал, что в ней «чудовищные оскорбления», которые позволяла себе Анастасия не только в его адрес, но и в адрес его малолетних детей от предыдущего брака.

- Если вы услышите, узнаете, что она писала мне, вам все сразу станет понятно, - интриговал Соколов.

В итоге судья дала время адвокату семьи Ещенко и прокурору обсудить с родителями Анастасии, какую часть переписки можно огласить в суде. Несмотря на то, что они отказались от этой идеи, часть переписки была обнародована.

Соколов не скрывал в суде своего удовлетворения процессом.Фото: Артем КИЛЬКИН

Анастасия Ещенко - Соколову: С бабами общаешься? Ублюдок, я вижу как ты к Софи клеешься!

Анастасия Ещенко - Соколову: Возьми трубку. Тварь, ненавижу тебя, ты - мразь, ненавижу твоих выродков. Ненавижу все твое тупое уродливое семейство.

Анастасия Ещенко - Соколову: Жене ты сразу отвечал, а мне при ней не отвечаешь на звонки.

Напомним, в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года Олег Соколов во время ссоры ссоры убил свою невесту, которой было всего 24 года. Анастасия Ещенко была застрелена, а потом расчленена. Соколова поймали, можно сказать, случайно. Он стал выбрасывать пакеты с останками Насти в реку Мойку, но так как был пьян, упал в воду и сам. Тонущего мужчину спасли прохожие, которые сразу же вызвали МЧС. Когда стали осматривать пострадавшего, стало понятно, что с ним что-то не то. Опасения подтвердились. В рюкзаке Соколова нашли отрубленные конечности Ещенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788957" frameborder="0"></iframe> Обнародована переписка Соколова с Ещенко.Артем КИЛЬКИН

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