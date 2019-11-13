Проклятье жен доцента Соколова: преподаватель охмурил школьницу, которая родила ему дочь и умерла в 30 лет

После убийства 24-летней студентки Анастасии Ещенко жизнь пожилого преподавателя СПбГУ оказалась в центре внимания большинства россиян. Кавалер Ордена почетного легиона во время ссоры убил свою любовницу, застрелив из обреза винтовки. Два дня тело пролежало в квартире ученого в доме на набережной реки Мойки. В это время Соколов умудрялся даже принимать гостей, пока за стенкой остывало тело убитой. Позже доцент расчленил труп и попытался избавиться от него, выкидывая по частям в реку. Попался он случайно: когда упал в воду вместе с останками, его бросился спасать проезжавший мимо таксист. Вытащили, а в рюкзаке обнаружили страшную находку. Так и началось расследование.

Сразу после убийства многие стали вспоминать, что в 90-х у Соколова уже умирала молодая жена. И ее судьба очень сильно напоминала историю убитой аспирантки. Девушку, как и жертву доцента, звали Настей. Она, как и убитая Ещенко, была ученицей Соколова. Разница лишь в том, что историк раньше охмурял не студенток, а школьниц из французской гимназии в Петербурге, где он раньше читал лекции. «Комсомолка» выяснила причины смерти одной из четырех супруг Соколова.

Анастасия умерла в 24 года

- Поверьте, ничего хорошего про него сказать не могу, - рассказала «КП-Петербург» одна из учениц Соколова, знавшая его умершую жену. – Я училась в школе в одно время с Настей. Мы были с ней знакомы. И все, кто его знал, не удивились такому финалу. Это все. Больше сказать ничего не могу.

Анастасия умерла в 30 лет. Историк Евгений Понасенков, один из главных оппонентов Соколова в научных кругах, называет смерть Анастасии Соколовой загадочной. Якобы та умерла не случайно. Родные Соколова, конечно, с такими версиями произошедшего не согласны.

- Он познакомился с Настей, когда та училась в школе, - не скрывает мать Олега Соколова Людмила. – Они поженились, она закончила институт и работала в офисе. Настя подарила сыну дочку, которая сейчас живет во Франции - сейчас ей чуть больше 20 лет. Но воспитывать мою внучку сыну пришлось одному. Настя умерла, когда их девочке было всего 7 лет.

Таким Соколов был в молодости, когда преподавал в школе Фото: Юлия Ауг

Жена Соколова умерла в 30 лет. У Анастасии, как выяснилось, была онкология - рак мозга. Медики прооперировали девушку, но это ее не спасло.

- Она увядала на глазах у моего сына, - поясняет Людмила Соколова. – У Насти рак был наследственным. У нее отец умер от онкологии. И мать, насколько я знаю, больна раком груди. Можете сами у нее спросить.

Мать умершей Анастасии Соколовой на звонки не отвечает. Но вот ее соседи подтвердили, что женщина скончалась от онкологии.

Соколов любил наряжаться в генерала и подражал НаполеонуФото: СОЦСЕТИ

- Она была второй женой Соколова, - пояснила «КП-Петербург» соседка матери Анастасии. - Она умерла от рака. Матери Насте сейчас больше 80 лет. Не стоит ей напоминать об этой утрате.

Дочь Соколова от Анастасии Соколовой сейчас заканчивает обучение в одном из институтов Парижа. По словам родственников, о трагедии она еще не знает. К слову, первая жена Соколова после замужества с доцентом уехала жить в Германию. А их общая дочка находится в США. Последняя жена преподавателя теперь работает в той самой французской гимназии, где училась ее предшественница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мы не можем такое разглашать: Преподаватель СПбГУ после убийства студентки-любовницы хотел покончить с собой в мундире Наполеона

Историк уже оформил явку с повинной (подробности)

«Она знала, что у него есть жена и дети»: Студентка-любовница, которую убил и расчленил преподаватель СПбГУ Соколов, увела его из семьи

Жена подозреваемого кавалера Ордена почетного легиона в шоке от поступка мужа. А вот родственники жертвы не знали об отношениях девушки (подробности)

«Случившееся нас повергло в шок»: Отец студентки, убитой преподавателем СПбГУ, рассказал об отношениях дочки с палачом

Девушка влюбилась в своего учителя на первой же лекции. Вместе они летали в романтическое путешествие в Париж (подробности)

Рыдал, бился головой об стену: Доцент СПбГУ Соколов в суде устроил истерику и сказал, почему убил любовницу

Подозреваемый в расправе дал первые публичные показания после трагедии (подробности)

В убийстве студентки СПбГУ, которую расчленил преподаватель Соколов, будет разбираться мать девушки - подполковник МВД

Родственница девушки работает в полиции Краснодарского края, она уже прилетела в Петербург (подробности)