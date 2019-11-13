2019-11-13T13:21:41+03:00
Происшествия

Проклятье жен доцента Соколова: преподаватель охмурил школьницу, которая родила ему дочь и умерла в 30 лет

Ходили слухи, что его вторая жена погибла при загадочных обстоятельствах
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Вторая жена Соколова умерла в 30 лет Фото: скрин с видеоВторая жена Соколова умерла в 30 лет Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

После убийства 24-летней студентки Анастасии Ещенко жизнь пожилого преподавателя СПбГУ оказалась в центре внимания большинства россиян. Кавалер Ордена почетного легиона во время ссоры убил свою любовницу, застрелив из обреза винтовки. Два дня тело пролежало в квартире ученого в доме на набережной реки Мойки. В это время Соколов умудрялся даже принимать гостей, пока за стенкой остывало тело убитой. Позже доцент расчленил труп и попытался избавиться от него, выкидывая по частям в реку. Попался он случайно: когда упал в воду вместе с останками, его бросился спасать проезжавший мимо таксист. Вытащили, а в рюкзаке обнаружили страшную находку. Так и началось расследование.

Сразу после убийства многие стали вспоминать, что в 90-х у Соколова уже умирала молодая жена. И ее судьба очень сильно напоминала историю убитой аспирантки. Девушку, как и жертву доцента, звали Настей. Она, как и убитая Ещенко, была ученицей Соколова. Разница лишь в том, что историк раньше охмурял не студенток, а школьниц из французской гимназии в Петербурге, где он раньше читал лекции. «Комсомолка» выяснила причины смерти одной из четырех супруг Соколова.

Анастасия умерла в 24 года

Анастасия умерла в 24 года

- Поверьте, ничего хорошего про него сказать не могу, - рассказала «КП-Петербург» одна из учениц Соколова, знавшая его умершую жену. – Я училась в школе в одно время с Настей. Мы были с ней знакомы. И все, кто его знал, не удивились такому финалу. Это все. Больше сказать ничего не могу.

Анастасия умерла в 30 лет. Историк Евгений Понасенков, один из главных оппонентов Соколова в научных кругах, называет смерть Анастасии Соколовой загадочной. Якобы та умерла не случайно. Родные Соколова, конечно, с такими версиями произошедшего не согласны.

- Он познакомился с Настей, когда та училась в школе, - не скрывает мать Олега Соколова Людмила. – Они поженились, она закончила институт и работала в офисе. Настя подарила сыну дочку, которая сейчас живет во Франции - сейчас ей чуть больше 20 лет. Но воспитывать мою внучку сыну пришлось одному. Настя умерла, когда их девочке было всего 7 лет.

Таким Соколов был в молодости, когда преподавал в школе Фото: Юлия Ауг

Таким Соколов был в молодости, когда преподавал в школе Фото: Юлия Ауг

Жена Соколова умерла в 30 лет. У Анастасии, как выяснилось, была онкология - рак мозга. Медики прооперировали девушку, но это ее не спасло.

- Она увядала на глазах у моего сына, - поясняет Людмила Соколова. – У Насти рак был наследственным. У нее отец умер от онкологии. И мать, насколько я знаю, больна раком груди. Можете сами у нее спросить.

Мать умершей Анастасии Соколовой на звонки не отвечает. Но вот ее соседи подтвердили, что женщина скончалась от онкологии.

Соколов любил наряжаться в генерала и подражал Наполеону Фото: СОЦСЕТИ

Соколов любил наряжаться в генерала и подражал НаполеонуФото: СОЦСЕТИ

- Она была второй женой Соколова, - пояснила «КП-Петербург» соседка матери Анастасии. - Она умерла от рака. Матери Насте сейчас больше 80 лет. Не стоит ей напоминать об этой утрате.

Дочь Соколова от Анастасии Соколовой сейчас заканчивает обучение в одном из институтов Парижа. По словам родственников, о трагедии она еще не знает. К слову, первая жена Соколова после замужества с доцентом уехала жить в Германию. А их общая дочка находится в США. Последняя жена преподавателя теперь работает в той самой французской гимназии, где училась ее предшественница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мы не можем такое разглашать: Преподаватель СПбГУ после убийства студентки-любовницы хотел покончить с собой в мундире Наполеона

Историк уже оформил явку с повинной (подробности)

«Она знала, что у него есть жена и дети»: Студентка-любовница, которую убил и расчленил преподаватель СПбГУ Соколов, увела его из семьи

Жена подозреваемого кавалера Ордена почетного легиона в шоке от поступка мужа. А вот родственники жертвы не знали об отношениях девушки (подробности)

«Случившееся нас повергло в шок»: Отец студентки, убитой преподавателем СПбГУ, рассказал об отношениях дочки с палачом

Девушка влюбилась в своего учителя на первой же лекции. Вместе они летали в романтическое путешествие в Париж (подробности)

Рыдал, бился головой об стену: Доцент СПбГУ Соколов в суде устроил истерику и сказал, почему убил любовницу

Подозреваемый в расправе дал первые публичные показания после трагедии (подробности)

В убийстве студентки СПбГУ, которую расчленил преподаватель Соколов, будет разбираться мать девушки - подполковник МВД

Родственница девушки работает в полиции Краснодарского края, она уже прилетела в Петербург (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доцент института истории СПбГУ убил и расчленил студентку»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Он ее убил в пылу, но пилил-то зачем? Свихнулся, наверное»: Мать доцента Соколова, расчленившего студентку-любовницу, рассказала о трагедии
Родители преподавателя СПбГУ рассказали «КП» о трех браках своего сына, четырех его дочках и заявили, что теперь они на краю могилы
«Он ее убил в пылу, но пилил-то зачем? Свихнулся, наверное»: Мать доцента Соколова, расчленившего студентку-любовницу, рассказала о трагедии
Родители преподавателя СПбГУ рассказали «КП» о трех браках своего сына, четырех его дочках и заявили, что теперь они на краю могилы
«Восстание» Соколова: В 2007 году доцент-расчленитель чуть не устроил побоище между «французскими солдатами» и милицией
Историк, которого спустя годы обвинят в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, всегда отличался буйным нравом, говорят его соратники по увлечениям
«Восстание» Соколова: В 2007 году доцент-расчленитель чуть не устроил побоище между «французскими солдатами» и милицией
Историк, которого спустя годы обвинят в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, всегда отличался буйным нравом, говорят его соратники по увлечениям
«Каждый год его видели с новой пассией. Это считалось нормальным»: Знакомый Олега Соколова – о том, как доцент-расчленитель выбирал себе «жертв» среди молодых студенток
По словам собеседника «Комсомолки», одиозный преподаватель отличался жестокостью и не умел отличать «игровую» войну от реальной
«Его страшно возить по городу»: маньяк, убивавший и насиловавший детей, жалуется на самарские тюрьмы и просится на свободу
В Советском районном суде Самары сегодня начали рассматривать дело «Тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова, который требует освободить его из «Черного дельфина» [ВИДЕО]
«Он был совершенно спокоен»: На следующий день после убийства студентки доцент Соколов договаривался об интервью в Институте истории
Человек, который звонил преподавателю СПбГУ в пятницу, 8 ноября, утверждает - в голосе доцента-расчленителя не было ни капли волнения или страха
«Он был совершенно спокоен»: На следующий день после убийства студентки доцент Соколов договаривался об интервью в Институте истории
Человек, который звонил преподавателю СПбГУ в пятницу, 8 ноября, утверждает - в голосе доцента-расчленителя не было ни капли волнения или страха
«Каждый год его видели с новой пассией. Это считалось нормальным»: Знакомый Олега Соколова – о том, как доцент-расчленитель выбирал себе «жертв» среди молодых студенток
По словам собеседника «Комсомолки», одиозный преподаватель отличался жестокостью и не умел отличать «игровую» войну от реальной
Новости 24
В Ленобласти младенец с переломом черепа попал в больницу из-за старшей сестры
В петербургской аптеке мужчина ударился головой и умер
«Ленсвет» показал свой Тетрисчеллендж
Домушник обчистил квартиру директора петербургской фирмы на 1,5 млн рублей
Автобус застрял рядом с «Газелью» под «Мостом глупости», перекрыв весь проезд
10 тысяч цветов сожгли в печи из-за табачной белокрылки и трипса
15-летнюю школьницу изнасиловал родной отец в Ленобласти
Мужчине, изуродовавшего стеклянным бокалом лицо посетителя ресторана в Петербурге, грозит до 10 лет тюрьмы
Мужчина сексуально надругался над 9-летним ребенком в аквапарке Петербурга
В Нарьян-Маре подросток обстрелял детский сад из пистолета
Резерв лекарств для больных сахарным диабетом создадут в Петербурге
Из церковной лавки в Стрельне украли печать монастыря
Под Мостом глупости застряла «Газель» из Москвы
Вооруженные грабители отобрали у водителя-экспедитора сигарет на 1,2 миллиона рублей
Теплый сектор атлантического циклона принесет в Петербург ветер и дожди
Большой частный дом с баней сгорели в Кировском районе
На Выборгской набережной автомобиль врезался в столб, есть пострадавшие
Жители Красносельского района жалуются на вонючую воду с песком, текущую из кранов
На Рубинштейна появился похоронный мемориал с погребальными венками закрытому бару
Дед Мороз из Великого Устюга раскрыл дату приезда в Петербург
На проспекте Маршала Жукова заметили малолетнего человека-паука, зацепившегося за автобус
На станции метро «Беговая» заметили новую протечку, которую прикрывают грязными тряпками
Солист Rammstein Тилль Линдеманн вернется в полюбившийся Петербург с новым концертом