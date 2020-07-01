2020-07-06T18:11:30+03:00
Досуг

Петербуржцев приглашают на онлайн презентацию книги «Адвокат беременных. Ваш будущий малыш под защитой»

Автор Татьяна Буцкая ответит на вопросы зрителей и расскажет об издании
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Автор книги, врач-педиатр Татьяна Буцкая. Фото: предоставлено организаторами.Автор книги, врач-педиатр Татьяна Буцкая. Фото: предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

Педиатра и председателя «Совета Матерей» Татьяна Буцкую в Рунете называют «главной по беременным и младенцам». Тысячи матерей по всей стране знают ее как ведущего эксперта по проблемам защиты прав женщин и детей, организатора Всероссийского «Марафона по роддомам» и «Беременных посиделок», главу комитета по охране здоровья матери и ребенка при Совете по охране здоровья и качества жизни Евразийской организации экономического сотрудничества и другим проектам.

2 июля в прямом эфире @bookvoedofficial Татьяна Буцкая ответит на вопросы зрителей. Она расскажет, можно ли беременным летать в самолете, пить вино и кофе или колоть ботокс. Что будет, если будущая мама заболела гриппом или краснухой? Нужно ли носить бандаж? Стоит ли опасаться переношенной беременности и повышенного давления? Как наладить грудное вскармливание и не бояться младенческих колик и плача?

Начало трансляции в 18.00. Фото: предоставлено организаторами.

Начало трансляции в 18.00. Фото: предоставлено организаторами.

Кроме того, Татьяна Буцкая представит свою книгу «Адвокат беременных. Ваш будущий малыш под защитой» от издательства «Комсомольская правда». На ее страницах автор вместе с врачами-акушерами рассматривает на «суде» «дела» о самых популярных страхах будущих мам и выносит вердикт: что на самом деле важно, а что - ерунда.

Подключайтесь к прямому эфиру 2 июля, в 18:00, готовьте свои вопросы к Татьяне Буцкой и заказывайте книгу автора с бесконтактной доставкой на дом и скидкой 10%. Подробности акции и товары-участники по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Рост цен на хлеб в Санкт-Петербурге обещают сдерживать
Массовый сбор урожая начался в Ленобласти
Найден виновник, окрасивший реку Славянку в синий цвет
Дворцовый мост окрасится в цвета «Зенита» в честь победы в чемпионате России
Городская поликлиника № 56 получила штраф в 100 тысяч за нарушения при карантине
Аудиоэкскурсии по фонтанам заработали в Санкт-Петербурге
Фудтраки с едой и ларьки рыбой, мясом и молоком появятся в Санкт-Петербурге
Пьяный петербуржец выстрелил в таксиста, отказавшегося его везти
Старинное надгробие нашли при строительстве ЖК у метро «Лесная»
Дополнительные электрички до Сортавалы и обратно пустят из Санкт-Петербурга в июле и августе
Больше 5 тысяч человек подписали петицию за сохранение «наливаек» и малых баров в Санкт-Петербурге
На 20 маршрутах трамваев и троллейбусов усилят движение
Еще 44 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Двух школьниц жестоко изнасиловали на набережной Черной Речки
Три вывозных рейса готовятся встретить в Пулково 6 июля
Больше 120 человек попали в отделение после рейдов по центру Санкт-Петербурга
Новым вице-губернатором Санкт-Петербурга по молодежной политике может стать Александр Бельский