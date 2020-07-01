Петербуржцев приглашают на онлайн презентацию книги «Адвокат беременных. Ваш будущий малыш под защитой»

Педиатра и председателя «Совета Матерей» Татьяна Буцкую в Рунете называют «главной по беременным и младенцам». Тысячи матерей по всей стране знают ее как ведущего эксперта по проблемам защиты прав женщин и детей, организатора Всероссийского «Марафона по роддомам» и «Беременных посиделок», главу комитета по охране здоровья матери и ребенка при Совете по охране здоровья и качества жизни Евразийской организации экономического сотрудничества и другим проектам.

2 июля в прямом эфире @bookvoedofficial Татьяна Буцкая ответит на вопросы зрителей. Она расскажет, можно ли беременным летать в самолете, пить вино и кофе или колоть ботокс. Что будет, если будущая мама заболела гриппом или краснухой? Нужно ли носить бандаж? Стоит ли опасаться переношенной беременности и повышенного давления? Как наладить грудное вскармливание и не бояться младенческих колик и плача?

Начало трансляции в 18.00. Фото: предоставлено организаторами.

Кроме того, Татьяна Буцкая представит свою книгу «Адвокат беременных. Ваш будущий малыш под защитой» от издательства «Комсомольская правда». На ее страницах автор вместе с врачами-акушерами рассматривает на «суде» «дела» о самых популярных страхах будущих мам и выносит вердикт: что на самом деле важно, а что - ерунда.

Подключайтесь к прямому эфиру 2 июля, в 18:00, готовьте свои вопросы к Татьяне Буцкой и заказывайте книгу автора с бесконтактной доставкой на дом и скидкой 10%. Подробности акции и товары-участники по ссылке.