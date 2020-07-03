2020-07-06T18:29:38+03:00
Досуг

«Подъемники» раздают подарки на «НАШЕМ радио»

Слушатели утреннего шоу могут выиграть мобильную баню и другие ценные призы
Маргарита РЕПИНА
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Ведущие шоу "Подъемники". Фото: предоставлено организаторами.Ведущие шоу "Подъемники". Фото: предоставлено организаторами.
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С 29 июня по 20 июля в утреннем шоу проводится акция «Подъёмники дарят». Каждый час с 7 до 11 утра с понедельника по пятницу у слушателей «НАШЕго радио» есть уникальная возможность выиграть разные призы на любой вкус. Например, качественную бытовую технику – телевизор, уличный гриль, кофеварку и другие ценные и необходимые в хозяйстве предметы. А также возможность отправиться в речной круиз на теплоходе или получить секретный приз-сюрприз от радиостанции НАШЕ Радио. Победители каждого дня недели получат возможность сразиться за главный приз в финале конкурса - мобильную баню. С ней лето станет жарким невзирая на прогнозы погоды!

Чтобы сразиться за призы, слушателям «НАШЕго Радио» в Петербурге нужно настроить свои приёмники на 104.0 fm, внимательно слушать утреннее шоу «Подъёмники» каждый будний день с 7 до 11 утра и ловить специальную отбивку в эфире. После сигнала ведущие будут ставить голосовые сообщения от НАШИХ музыкантов. Задача претендента на призы отгадать, кому из артистов принадлежит голосовой фрагмент. Кто верно отгадает всех музыкантов дня по голосу, и пришлёт первым правильные ответы в эфир - получит приз дня и возможность сразиться за главный супер-приз акции. Финалистам придётся подготовиться и ответить на каверзные вопросы ведущих о банях. Ведь только тот, кто справится и с этой непростой задачей станет единственным победителем игры и сможет позвать всех друзей в свою собственную мобильную баню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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