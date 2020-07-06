2020-07-06T19:50:48+03:00
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Какие музеи открыты в Санкт-Петербурге с 6 июля 2020 и как они теперь работают

Корреспонденты «Комсомолки» узнали, как проходит выход из «карантина» музеев в Санкт-Петербурге, какие из них открылись с 6 июля 2020 года
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Крейсер «Аврора» открылся для посещений с 6 июля 2020. Фото: Анна ЗАХАРОВАКрейсер «Аврора» открылся для посещений с 6 июля 2020. Фото: Анна ЗАХАРОВА
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Около трех месяцев петербуржцам приходилось испытывать «культурный голод». Ни в театр сходить, ни на выставку, ни в консерваторию… Но жизнь возвращается в привычное русло, и с понедельника открылись музеи. «Комсомолка» узнала, как изменились правила посещения, много ли гостей в первый рабочий день, и повлиял ли длительный простой на цены.

Китайские туристы радуются возвращению в Петербург. Фото: Анна ЗАХАРОВА

Китайские туристы радуются возвращению в Петербург. Фото: Анна ЗАХАРОВА

«ДУМАЛИ, НАРОДУ БУДЕТ МЕНЬШЕ»

Первым делом мы отправились в Петропавловскую крепость. При входе в саму крепость не нужны никакие средства индивидуальной защиты, но у каждого музея и собора появились таблички – носите маски, перчатки, соблюдайте дистанцию. Однако, на деле посетителей лишь просят надеть маску. Если у вас не оказалось ее с собой – не беда, можете купить в кассе вместе с билетом.

- Мы рады первому рабочему дню. Конечно, посетителей пока не так много, как в прошлые годы. Но для первого дня результат хороший, мы ожидали, что народу будет меньше, - рассказали «КП» в одной из касс.

Музей космонавтики тоже возобновляет работу. Фото: Анна ЗАХАРОВА

Музей космонавтики тоже возобновляет работу. Фото: Анна ЗАХАРОВА

Цены на билеты остались на прежнему уровне. Однако, туристам стоит иметь ввиду, что экскурсии пока не проводятся, в помощь посетителям предлагается лишь аудиогид. Кроме того, пока закрыты музеи, в которых только один вход и выход. Но уже можно попасть в Петропавловский собор, музей космонавтики и тюрьму Трубецкого бастиона. Работают и частные выставки: «Музей пыток Средневековья», «Историческая мозаика», «Музей восковых фигур», «Тайны Давинчи» и «Невская панорама».

- У нас пока проводятся экскурсии небольшими группами по пять человек, и длятся они не больше сорока минут. И для гостей, и для сотрудников обязательно наличие масок, - рассказали в кассах.

Петропавловская крепость оживает. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Петропавловская крепость оживает. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Если вы проголодались, то в Петропавловке можно перекусить. Работает ресторан (только веранда и внутренний дворик) и небольшие ларьки с ход-догами. Кафе на территории крепости еще закрыто. Не получится и прогуляться около воды: на пляже стоят металлические заграждения.

- Когда их уберут – точно не знаем, но надеемся, что на следующей неделе, - пояснил один из охранников.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Свои двери для посетителей открыл и Государственный Зоологический музей. Не только открыл, но и сделал подарок своим посетителям: 6 июля весь день вход был бесплатный.

- Все, кто очень хотел нас посетить, наконец-то могут сделать это без каких-либо сложностей. Пока, в первый день, посетителей у нас немного. Думаю, пришли только те, кто действительно давно хотел к нам попасть, - говорит методист Елена Павлова.

Все гости обязаны быть в масках. От перчаток администрация решила отказаться - в помещении слишком жарко. Дезинфекция проводится ежедневно, влажная уборка – несколько раз в день. На пол через каждые 1,5 метра нанесена разметка с просьбой держать дистанцию. За соблюдением следят работники музея. Можно заказать экскурсию, правда только в группе не больше пяти человек. А вот сувенирные лавки, как и кафе, пока закрыты.

В зоологический музей поспешили посетители с детьми. Фото: Алина НУЖДИНА

В зоологический музей поспешили посетители с детьми. Фото: Алина НУЖДИНА

- Я давно ждала, когда смогу отвести сына в этот музей – он давно мечтал об этом. Поэтому мы следили за ситуацией и все мониторили. Теперь мечта осуществилась, - рассказала посетительница Алла. Она живет в Северной столице, но были в музее и гости из других городов. Например, семьи Овсянниковых и Петуховых из Рыбинска.

- В Петербурге мы не впервые. Уже успели побывать и в Кронштадте, и в Петергофе, - рассказал Сергей Петухов. – Но в этот раз даже не успели погулять по городу, сразу пошли в музей. Хотели показать детям экспонаты.

Мальчишки, Лева и Семен, идею родителей в итоге оценили. Больше всего в музее им понравился аквариум и чучела белок и скатов.

НА АБОРДАЖ

Побывать на крейсере «Аврора» всегда было обязательным пунктом в маршруте каждого туриста. И теперь они снова могут подняться на палубу знаменитого крейсера. Причем, сделать это практически без ожидания. Многометровые очереди, которые раньше всегда стояли к кораблю, теперь исчезли.

- Мы с женой здесь проездом, и давно хотели посетить «Аврору», воплотить детскую мечту в жизнь, - рассказал турист из Томска Алексей.

Билеты на Аврору можно купить в кассах на входе. Фото: Анна ЗАХАРОВА

Билеты на Аврору можно купить в кассах на входе. Фото: Анна ЗАХАРОВА

Пройти на крейсер можно исключительно в маске, кроме того, на входе у вас проверят температуру. Тарифы не изменились: 400 рублей для взрослых и 200 рублей для школьников и студентов. Общие экскурсии пока не проводятся, но можно заказать частную. Для группы из пяти человек она обойдется в две тысячи рублей.

КОНКРЕТНО

- С 7 июля начнут работу Гатчинский дворец, музей Федора Достоевского и музей Анны Ахматовой;

- 8 июля откроется Михайловский дворец;

- с 12 по 15 июля начнут пускать посетителей в Исаакиевский Собор и Спас на Крови;

- 14 июля откроется Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого;

- с 15 июля начнут работать Летний сад и Эрмитаж.

Подготовили Ангелина ШАРЫПОВА, Алина НУЖДИНА, Анна ЗАХАРОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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