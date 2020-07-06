Петербурженка выступит в финале всероссийского конкурса красоты и таланта для женщин, передвигающихся на инвалидных колясках

В конце июля в Новосибирске состоится финал ежегодного Всероссийского конкурса красоты и таланта для женщин, передвигающихся на инвалидных колясках, «Леди Интеграция». Конкурс проводится с 2015 года, и главная его цель - создание позитивного образа людей с инвалидностью в обществе, привлечение внимания общественности к вопросу необходимости создания доступной среды, социальная интеграция женщин с ограниченными возможностями здоровья.

Единственный представитель Санкт-Петербурга на конкурсе - Козикова Марина. Марина - журналист и писатель. Десять ее книг уже опубликованы на разных сайтах.Также она ведет собственную колонку #Околесица на сайте проекта по доступному туризму Globe4all и регулярно пишет о путешествиях, а также берет интервью у уникальных людей на колясках.

Марина выступала как соорганизатор многих городских инклюзивных мероприятий и Федерального спортивного проекта «Аллея спортивной славы». Она восемь лет занималась танцами на колясках и выступала на Церемониях Открытия и Закрытия Паралимпийских Игр в Сочи в 2014 году, а также стала победителем XIII Всемирной Танцевальной Олимпиады 2016 года. Сейчас женщина напряженно готовится к участию в финале конкурса. А помогают ей в этом Благотворительный фонд «Доброделы Петербурга», которые оплачивает расходы на перелет.

Марина восемь лет занималась танцами на колясках. Фото: предоставлено фондом.

- Я обратилась за помощью к фонду «Доброделы Петербурга», и они сразу же откликнулись! - говорит Марина. - Это просто потрясающе, что в нашем городе есть такие организации, которые готовы сделать жизнь людей ярче и поддержать человека в самых смелых его мечтах.

Вскоре петербурженка и другие финалистки отправятся в Новосибирск, где будут готовиться к яркому финалу. Он обещает быть настоящим праздником красоты и талантов. С участницами будут заниматься педагоги по вокалу и хореографии, для них будут проводиться мастер-классы по женским практикам, актерскому мастерству и многое другое.