Представители крупного бизнеса рассказали о работе во время пандемии в Петербурге

Обрушившаяся на мир пандемия стала вызовом для каждого. За время самоизоляции всем нам пришлось менять привычки и учиться новому. Столкнулся с новой реальностью и бизнес. Компании пытались снизить коронавирусные потери, адаптируясь к ситуации и придумывая свежие решения. О том, как это происходило, «Комсомольской правде» рассказали представители трех крупных предприятий – оператор мобильной связи Теle2, службы курьерской доставки «Самокат» и сервиса доставки товаров 5Post (X5 Retail Group, постаматы).

«В ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕ ПОТЕРЯЛИ»

Первой задачей, которую предстояло решить компаниям - перевод сотрудников на удаленную работу. Причем для клиентов это должно было остаться незаметным. На то, чтобы наладить все процессы у Теle2 ушло не больше двух недель.

- Тут нужно отдать должное готовности компании – многие сервисы уже были онлайн. Например, у нас существуют мобильные приложения не только для абонентов, но и для сотрудников, - рассказывает директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин. – Основным для нас, как для менеджмента, был психологический вызов. Мы помогали сотрудникам обустраивать рабочие места. Но забрать компьютер с работы – это еще полдела. Дома есть члены семьи, у которых тоже своя работа или учеба. Это была проблема. И мы подсказывали, как правильно организовать работу из дома. Могу сказать, что в эффективности мы точно не потеряли. Все штормы компания выдержала. Одним из таких стал резкий рост трафика и его перераспределение.

Директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин. Фото предоставлено компанией Теле2.

Во время самоизоляции многие переехали на дачи или стали больше времени проводить дома, а их жизнь ушла в онлайн. Это наглядно демонстрирует динамика трафика в сети Tele2. В апреле в Ленобласти интернет-трафик увеличился на рекордные 36%, также был прирост и в спальных районах Петербурга. При этом данный показатель упал на 7% в Центральном районе. К маю ситуация нормализовалась и сейчас ежемесячный прирост в среднем +10%.

- Этот скачек похож на то, что мы наблюдаем в Новый год, только длился он не одну ночь, а неделями. Для оператора это достаточно высокая нагрузка, - дополнил Сергей Тимошин. – Но благодаря тому, что в прошлом году мы провели масштабные работы по модернизации сети, с достоинством выдержали этот «тест». Отмечу, что за апрель-май мы построили больше вышек, чем в предыдущие месяцы.

О ТРЕНДАХ

Для Х5 Retail Group («Пятерочка» и «Перекресток») пандемия также стала временем перемен. В эпидемию компания расширила список партнеров по доставке покупок из маркет-плейсов и онлайн-магазинов через сервис 5Post. С помощью сервиса теперь еще большее количество покупателей интернет-магазинов могут получить свой товар в постамате или на кассе супермаркета в удобное для себя время.

- В свое время торговая сеть активно развивалась вслед за спросом, - рассказал управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов. - Уже сейчас у нас больше 15 тысяч «Пятерочек», более 800 магазинов «Перекресток». Благодаря этому мы являемся одним из самых масштабных игроков по количеству точек выдачи товара.

управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов. Фото предоставлено компанией Теле2.

Также Виталий Дырдасов отметил, в течение ближайших пяти лет услуга самовывоза станет более востребованной, чем курьерская доставка. Главная тому причина – удобство. В режиме вечной спешки и экономии времени не каждый позволит себе весь день ждать доставщика дома.

- Согласно нашим исследованиям сейчас распределение трафика составляет где-то 70/30: 70% курьерская доставка, а 30% — самовывоз. В будущем прогнозируются обратные пропорции, - отметил управляющий директор 5Post. - Но нужно понимать, что это проценты не от текущего объема рынка, а от рынка будущего, рост которого ожидается в несколько раз в ближайшие пять лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во время пандемии курьеров прозвали скромными героями нашего времени. Когда петербуржцы были вынуждены сидеть по домам, они привозили еду из любимых заведений, товары первой необходимости и продукты. Основатель службы «Самокат» Вячеслав Бочаров рассказал, что объемы заказов за время пандемии выросли в 3,5 раза.

Основатель службы «Самокат» - Вячеслав Бочаров. Фото предоставлено компанией Теле2.

- Мы росли и до Covid-19, хорошо входили в рынок. Сейчас выполняем больше 50 тысяч заказов в день. Всем понятно, почему произошел рост. Да, так сложились обстоятельства. Но вопрос не в спросе, а в том, чтобы выдержать его, грамотно перестроиться и удержаться на рынке. Кто-то сломался, а мы нет. Мы продолжили работать без сбоев, - говорит Вячеслав Бочаров. – Для нас это тоже был удар. Моментами было сложно, пришлось набирать сразу много курьеров, по-другому закупать товар, по-другому строить алгоритмы и прогнозирование. Это все была большая задача.

К слову, курьеры «Самоката» выручали горожан не только продуктами. Однажды к сотрудникам склада в Шушарах обратились мужчина и женщина, потерявшие на улицу дочку. Представителям компании они передали фотографию девочки со словами: «Вы все равно бегаете по району, вдруг найдете?». Через семь минут малышку нашли: ее увидел один из курьеров.