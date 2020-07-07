Как работают фитнес-клубы Санкт-Петербурга после выхода из режима самоизоляции 2020: Новые правила посещения

26 марта 2020 года надолго запомнится всем владельцам спортивных клубов Санкт-Петербурга и любителям спорта. В этот из-за пандемии коронавируса тысячи людей остались без доступа в тренажерки и бассейны. Терпеть пришлось долго. Фитнес-клубы вновь открылись в городе лишь 6 июля. И то - с массой нюансов. Рассказываем о новых правилах посещений.

- Для нас закрытие стало шоком, - признается владелица небольшой студии «Unique» в центр Петербурга Лена Кулакова. – Мы не могли вести занятия привычным образом. На улице, площадках, в парках заниматься тоже было нельзя. Тогда-то мы и пришли к активному ведению тренировок онлайн.

На дистанционные занятия по фитнесу на время пандемии пришлось перейти многим владельцам спортклубов. Сейчас им вновь предстоит перестраивать график и работу клубов. В частности, в залах и на ресепшене должны появиться желтые линии на полу для поддержания соцдистанции, все помещения дезинфицироваться. Для посетителей фитнесов стоит помнить, что временно доступ к кулерам с водой будет закрыт. В соответствии с санитарными нормами на территории клубов рекомендуется пользоваться бутилированной водой или индивидуальными бутылками.

Тренировки будут проходить теперь по-новому: с соблюдением соцдистанции и постоянной дезинфекцией помещений.

КОНКРЕТНО

Какие фитнес-клубы начали работать в Санкт-Петербурге

Сеть «Fitness House» возобновила свою работу с 3 июля. Но до сих пор работают не все филиалы – открытие происходит постепенно. Обойтись придется и без раздевалок, душевых, бассейна и спа-зоны. Но клиентам пообещали продлить абонемент на бассейн.

Команда «Word Class» не только вошла в рабочий режим, но и выработала новую программу тренировок для тех, кто вышел с карантина с лишними килограммами.

«Alex Fitness» хоть и открыл свои двери, но забрасывать онлайн-тренировки не собирается. Будет вести их параллельно с очными занятиями в клубе.

В «X-Fit» на данный момент работают тренажерный зал и групповые программы. Правда, пока в клубе «X-Fit Аврора Premium» до 17 июля отсутствует горячая вода из-за ремонта котельной. Временно закрыты: бассейн, джакузи, хамам и финские сауны.

В ТЕМУ

В течение недели по всему городу будут открываться фитнес-центры и филиалы крупных клубов, которые еще не успели открыться. К пляжному сезону немного опоздали, но до конца лета время еще есть. Правда, сами хозяева клубов подводят грустный итог.

- Но не все клубы переживут это непростое время. На мой взгляд, 40% заведений, которые смогли открыться сейчас, возможно, к осени закроются, - заключает фитнес-тренер Полина Демидова.

Алина НУЖДИНА