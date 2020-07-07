«Из историка воспитывали героя, а из его жертвы - золушку»: Психологи проанализировали личный дневник жертвы доцента СПбГУ Соколова

Историю 63-летнего доцента СПбГУ, почитателя Наполеона Олега Соколова и 24-летней скоромной его возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко еще долго будут исследовать эксперты. 8 ноября 2019 года во время ссоры преподаватель убил и расчленил свою студентку-невестку, после чего пытался замести следы, выкинув ее останки в реку. Но его план провалился. Части тела несчастной не тонули, и доцент полез в воду, но сам чуть не погиб. Его спасли и тут же задержали, увидев в рюкзаке отрубленную человеческую руку.

Сейчас в Санкт-Петербурге вовсю кипят судебные страсти. Историк пылко бьется и наступает вместе с адвокатом. Им уже удалось добиться того, чтобы в суде огласили его переписку с убитой. Ко всему прочему он настоял, чтобы был обнародовано и содержимое личного дневника, который аспирантка бережно вела перед смертью.

«СОКОЛОВ БЫЛ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ВАМПИРОМ»

Полный текст дневника «Комсомолка» публиковала ранее. В нем девушка жалуется на свою внешность и судьбу, вспоминает, как ей с детства говорили, что все в жизни дается тяжело, с трудом. Что хорошее всегда соседствует с плохим. При этом в дневнике аспирантки есть восторженные записи про Соколова. Обращалась она к нему только на «вы» и «сир». «КП-Петербург» попросила специалистов-психологов проанализировать написанное девушкой и, возможно, приблизиться к главной причине трагедии.

Соколов в суде пошел в атаку на убитую им девушкуФото: Артем КИЛЬКИН

- Прежде всего, у девушки эмоциональная зависимость, которую она называет любовной, - рассуждает психолог Татьяна Семенкова. - Она полностью зависит от реакции и оценки Соколова. Девушка подавлена, может, в состояние депрессии или субдепрессии (легкой форме). Некоторые живут на позитиве, а у нее жизнь - боль. Все проблемы кроются в ее детстве. А Соколов это усугубил.

К таким, как Анастасия, по словам психолога, притягиваются такие люди, как Соколов.

- Такие тираны чувствуют запах жертвы, боли, ищут, где можно самоутвердиться, - поясняет Татьяна Семенкова. – Он наверняка понизил ее самооценку, хотя она еще молодая девушка, у нее вся жизнь впереди! Не думаю, что есть серьезные проблемы с внешностью. Это было ее представление о себе. Соколов мог бы легко это развеять, укрепить ее самооценку. Но он наверняка подкреплял ее чувство того, что она некрасивая. Поэтому она в позиции снизу обращается к нему «сир», он для нее свет в окошке, это весь ее мир.

Анастасия комплексовала из-за внешностиФото: СОЦСЕТИ

Доцент Соколов в отношениях был энергетическим вампиром, который питался страданиями своей невесты. К такому выводу приходит психолог, прочитав дневник Анастасии Ещенко.

- У нее все связано и перекликается с ним. Собственной эмоциональной жизни у нее я не увидела, - поясняет эксперт. - А он питается этим. Цветущий мужчина, судя по фото. Тут идет омоложение за счет того, что он забирает ее психологическое ресурсы. При этом сама девушка рядом с ним затухает. Тут типичные отношения: «тиран-жертва».

«ОДИН САДО, ДРУГАЯ - МАЗА»

Президент психологического центра «5 Да» Дмитрий Сейнов, тем временем, вовсе считает, что девушка из-за плохой самооценки была скрытой мазохисткой.

Олег Соклов сам попросил зачитать переписку и дневники АнастасииФото: Артем КИЛЬКИН

- Она сама себе диагноз поставила, - уверен Дмитрий Сейнов. - Вы видели ее фотографии? Она такая страшная действительно? Абсолютно нет. Девушка предрасположена к мазохизму. Она нашла повод посчитать себя уродливой из-за носа. Но если бы она пришла к психологу, все было бы ровно и понятно, в конце концов, есть пластическая хирургия. И, конечно, этой трагедии можно было бы избежать. Я ни в коем случае не оправдываю Соколова, но здесь была активная провокация с ее стороны на действия, которые случились.

- Какая провокация с ее стороны?

- Вот это: я некрасивая, ужасная, недостойная, накажи меня и так далее. Она не говорит это прямо, но это предполагается. Соколов у нее не первая любовь. Наверное, были влюбленности отвергнутые в школьном возрасте. В лучшем случае - просто отвергнутая, в худшем - с издевательствами. Сложно сказать навскидку. Но здесь есть мазохизм, самоуничижение, самонаказание. Это все формируется родителями и отвергнутой любовью. У Соколова же есть скрытые наклонности к садизму. Он по натуре властный человек и в какой-то момент перегнул палку. Скорее всего, когда она стала выходить из зависимости, было неподчинение. И вот эта реакция.

Соколов, по мнению психолога, питался страданиями жертвыФото: СОЦСЕТИ

Дмитрий Сейнов также уверен, что все проблемы у Анастасии идут из детства.

- Ее приучали: «Ты никто, ты должна заслужить». Ей вдалбливали это. А ему говорили: «Ты красавчик, ты герой, ты добьешься много в своей жизни, ты просто рыцарь на белом коне». Воспитывали героя и воспитывали золушку. У них все было хорошо до определенного момента. Но она не подчинилась, может, даже к психологу начала ходить, который ей объяснил, что жизнь многообразна. Они сошлись на том, что он садо, а он маза. Когда он обратил внимание на нее, девушка потянулась к нему всей душой, - поясняет психолог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/789014" frameborder="0"></iframe> Дневники убитой аспирантки Ещенко зачитали в суде над Соколовым.Артем КИЛЬКИН

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