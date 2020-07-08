2020-07-07T22:27:25+03:00
Общество

«Почти все без масок и перчаток»: группа китайских «туристов» в Петропавловке напугала петербуржцев

Жители города предположили, что гости из Поднебесной могли проникнуть в Северную столицу нелегально
Сергей ВОЛЧКОВ
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Группу китайцев повстречали петербуржцы в Петропавловской крепости. Фото: предоставлено читателем "КП"Группу китайцев повстречали петербуржцы в Петропавловской крепости. Фото: предоставлено читателем "КП"
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Несмотря на закрытые границы и массовый исход в начале весны в Санкт-Петербурге вновь заметили группы китайских туристов. Компания из пяти молодых парней и девчонок повстречалась горожанам в Петропавловской крепости 6 июля.

- Что происходит? – удивилась читательница, приславшая в редакцию «Комсомолки» фото, опубликованное выше. – Вроде бы границы закрыты. Откуда тогда в городе могли взяться китайские туристы? Неужели приехали нелегально? Да и почти все без масок и перчаток - в свете разговоров про вторую волну эта встреча вызывает очень странные ощущения.

Действительно, границы Китая остаются на замке с 7 апреля. Туристы, которых повстречала бдительная читательница, могли бы оказаться гражданами Евросоюза, но и с ним любое транспортное сообщение временно приостановлено – и в ближайшее время открывать его не планируют. Впрочем, разгадка может оказаться куда прозаичнее.

До эпидемии китайцы составляли чуть ли не основную массу туристов, приезжавших в Санкт-Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН

До эпидемии китайцы составляли чуть ли не основную массу туристов, приезжавших в Санкт-Петербург.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Скорее всего, это студенты, которые учатся и живут в Санкт-Петербурге, - предположил ученый-китаевед Николай Вавилов. – Во-вторых, в городе существует достаточно большая диаспора бизнесменов, представители которой также живут здесь на постоянной основе.

Кроме того, по словам Вавилова, «туристы», гулявшие вчера по Петропавловке, могут оказаться – чем черт не шутит! – обладателями дипломатических паспортов. Недавно, по информации нашего визита, делегация китайских чиновников посетила с рабочим визитом ряд стран Западной Европы – в том числе чтобы обсудить некоторые вопросы здравоохранения. Не исключено, что, покончив с европейскими коллегами, «международники» из Поднебесной переключились на Россию. Впрочем, на дипломатов молодые люди с фотографии тянут мало – слишком молодые, да и одеты просто.

- Вероятнее всего, это все-таки кто-то из местных, «петербургских китайцев», - констатирует Вавилов. – По крайней мере у меня нет данных о том, чтобы к нам приезжали туристы – ни официальных, ни неофициальных. Да и невозможно это сейчас. Могу сказать даже больше: в самом Китае внутренний туризм упал в три раза по сравнению с прошлым годом – то есть, даже по своей стране китайцы путешествуют неохотно, что уж говорить про выезда за рубеж. К тому же там сейчас очень активно обсуждается проблема второй волны коронавируса – это тоже служит дополнительным стимулом оставаться дома.

По словам эксперта, в Петропавловке петербуржцы, скорее всего, встретили не туристов, а местных жителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам эксперта, в Петропавловке петербуржцы, скорее всего, встретили не туристов, а местных жителей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, тотальное закрытие границ началось в марте-апреле на фоне мировой пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Несмотря на то, что вирус пришел из Китая, первым заболевшим в Санкт-Петербурге стал итальянский студент по имени Рикардо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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