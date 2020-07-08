2020-07-08T00:10:09+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 8 июля 2020 года: создание гибкой сети ковидных больниц и штраф очередной поликлиники

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 8 июля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 8 июля 2020 года."Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 8 июля 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» подготовила последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 8 июля 2020 года. К сожалению, медики продолжают диагностировать опасную инфекцию у многих горожан.

- В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки коронавирус выявлен еще у 278 человек. Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 26 094 горожан. В числе выздоровевших уже 20 359 пациентов. Смертей в общей сложности 1437, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные на 7 июля. Фото: Яндекс

Последние данные на 7 июля. Фото: Яндекс

В Северной столице вовсю идет создание сети стационаров, которые смогут легко адаптироваться под прием больных с COVID-19 в случае новой волны инфекции. Многие больницы сейчас получают дополнительные койки и санпропускники. О предварительном списке медучреждений-трансформеров «КП-Петербург» написала отдельно.

Что ни день, то новый штраф больнице. В этот раз беднее на 100 тысяч рублей стала поликлиника №109, где коронавирусом заболели 43 человека из медперсонала. Проверка показала, что информация о заражениях передавалась несвоевременно, а месячного запаса средств индивидуальной защиты медики так и не дождались.

Добавим, что в Ленобласти за минувший день коронавирус подтвердился еще у 52 человек. В числе новых выздоровевших – 9 человек. Смертей от COVID-19 за сутки не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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